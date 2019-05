Denis Mukwege | il Nobel per la Pace è in Italia | ‘In Congo violentano bimbi di 6 mesi

ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) “La democrazia non è una conquista definitiva, ma un bene prezioso che va difeso. Il 23 aprile ero alle Nazioni Unite e ho constatato a che punto il nostro mondo sta retrocedendo su questioni che pensavamo acquisite una volta per tutte. Siamo nella tempesta, ma sento che c’è una forza inche può stabilizzare questo vascello sballottato qua e là, in rapporto ai valori di democrazia, del rispetto dell’essere umano e della sua dignità. Voini avete un peso, forse non ci credete, ma è così: usatelo per difendere i diritti umani”. L’appello all’e all’Europa tutta a non rinnegare l’umanesimo su cui si fonda è stato lanciato dal premioper la2018, il dott., in visita inin questi giorni. Un programma fitto di incontri, il suo: in udienza dal papa in piazza San Pietro, un incontro a Sant’Egidio, poi a Milano una conferenza pubblica, ...

