Motori – Google maps attivata la funzione che segnala gli Autovelox

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) L’app che ha soppiantato l’utilizzo dei navigatori portatili si evolve e sfida a muso duro i dispositivi dizioneclassici come i Coyote Arriva la conferma daavrà una nuovachela presenza deglisulle strade. Dopo il debutto negli Stati Uniti con una beta version di questaha confermato il rilascio mondiale dell’applicativo che andrà ad aggiornare, sarà presto possibile avere in tempo reale lezioni deglilungo il tragitto da noi selezionato. l’azienda di Mountain View non ha dato una data al rilascio effettivo dell’aggiornamento, ma già da qualche giorno, diversi utenti hanno dichiarato di aver ricevuto questo aggiornamento sul proprio smartphone. Attualmente solo alcuni fortunatissimi proprietari di device dotati di sistema operativo Android hanno ...

angheluruju11 : RT @romadailynews: I motori di ricerca più diffusi in Asia: Google nel Mondo Quando parliamo di motori di… - romadailynews : I motori di ricerca più diffusi in Asia: Google nel Mondo Quando parliamo di motori di… -