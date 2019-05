Megan Fox non aveva mai visto Beverly Hills 90210 | ma è sposata con David

Megan Fox non ha mai visto “Beverly Hills 90210” - dove recitava il marito Brian Austin Green : David Silver chi? The post Megan Fox non ha mai visto “Beverly Hills 90210”, dove recitava il marito Brian Austin Green appeared first on News Mtv Italia.

Brian Austin Green denuncia la moglie Megan Fox per via di Beverly Hills 90210 : “La sua è una grave mancanza” : Per la serie anche i ricchi piangono sembra che il revival di Beverly Hills 90210 stia portando a galla una serie di fantasmi e problemi che in questi mesi e in questi anni non avevamo mancato immaginato. Questa volta la rivelazione o, meglio, la denuncia arriva da Brian Austin Green, l'amato David Silver della serie, e riguarda la bella moglie Megan Fox. L'attrice non ha bisogno di presentazioni ma quello che non sapevamo di lei è che ha ...