Maltempo | nubifragio sul Bresciano | alberi sradicati e allagamenti

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Un violentosi è abbattuto nel pomeriggio sul. Ad essere stata maggiormente colpita e’ stata la zona del Sebino e della Franciacorta. L’acqua e il vento hanno sradicatoe allagato autorimesse, cantine e strade. A Iseo si sono verificatinella zona del centro storico, tra via Duomo e il lungo lago. Decine le richieste di intervento per i vigli del fuoco coadiuvati dai tecnici comunali e dalla protezione civile. L'articolosulMeteo Web.

angelavozzella : Maltempo, Montevergine imbiancato. Nubifragio in Valle Ufita - PantheonVerona : La richiesta, formulata attraverso una lettera inviata alle istituzioni, riguarda il sostegno economico per i terri… - andreascan76 : RT @ottopagine: Maltempo, Montevergine imbiancato. Nubifragio in Valle Ufita #Avellino -