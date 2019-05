La destra non esce più debole dall' Olanda Antonio Villafranca Ispi

Europee - exit poll dall’Olanda : avanti i socialdemocratici - non sfonda la destra populista : Prima giornata alle urne per le elezioni Europee. Il 23 maggio hanno aperto le danze Paesi Bassi e Regno Unito, costretto a partecipare al voto dalle lungaggini per l’approvazione dell’accordo di Brexit di Theresa May. In olanda bene il Partito del lavoro dello spitzenkandidat socialista Frans Timmermans, tengono i popolari e i liberali. Batosta per l’alleato di Salvini Wilders, superato dal neonato Forum della ...

Non tutti i populisti di destra vogliono uscire dall’euro : Alcuni partiti sovranisti vogliono tornare alla vecchia valuta nazionale. Chi trae vantaggio dai finanziamenti europei ha invece abbandonato la battaglia contro l’euro. Il secondo di una serie di video sui nazionalisti europei. Leggi

Silvio Berlusconi : “Alleanza tra Lega e FdI? Non esiste - serve un centrodestra unito” : Silvio Berlusconi ha risposto alle affermazioni di Giorgia Meloni, per cui la destra italiana dovrebbe ripartire da un'alleanza esclusiva di Lega e Fratelli d'Italia. "Non esiste", ha dichiarato il Cavaliere. "Solo un centrodestra unito può vincere le elezioni. Capisco che Meloni ha un partito piccolo e deve agitarsi per arrivare al 4%, ma è una tattica di corto respiro".Continua a leggere

Amministrative Bergamo - sfida Gori-Lega : il centrosinistra nasconde il Pd. A destra Stucchi è il candidato che Salvini non ama : C’è un colore che domina le strade di Bergamo. Da viale Papa Giovanni XXIII fino al Sentierone, cuore economico e commerciale di Città Bassa, e poi fino a Palazzo Frizzoni, sede del Comune, sopra i marciapiedi e accanto ai palazzi fa capolino un solo colore: il blu. Non è quello, dalle tonalità più chiare, dell’Atalanta, ma nemmeno quello a cui siamo stati abituati ultimamente e che fa da sfondo alle iniziative di Matteo Salvini. No, ...

Luigi Di Maio : "Preoccupati dall'ultradestra a Milano - non vuole il bene dell'Italia" : “Bisogna essere preoccupati” dalle ultradestre europee secondo Luigi Di Maio che ha risposto a una domanda dei giornalisti sulle manifestazione sovranista organizzata oggi a Milano dalla Lega.“Bisogna essere preoccupati non solo della deriva ideologica”, ha aggiunto ma del fatto che questi “sono quelli che hanno chiesto all’Italia l’austerity”.“Non vogliono bene all’Italia - ha aggiunto ...

Giorgia Meloni ospite a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata come Bagnacavallo - Lega e M5S sono agli stracci - il voto a FdI alle elezioni può cambiare l'Italia. Saremo la seconda forza del centrodestra» : Giorgia Meloni ospite nella redazione di Leggo è stata intervistata dal direttore Davide Desario in vista delle elezioni Europee. La leader di FdI è candidata come capolista in...

Centrodestra : Miccichè (Fi) - 'senza Lega non esiste? Intanto abbiamo vinto in molti comuni' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Secondo la candidata leghista il Centrodestra senza la Lega non esiste? Non dire. Intanto abbiamo vinto in molti comuni senza la Lega. In teoria, le ricordo, che saremmo anche insieme. Perché non vengono con noi?". Lo ha detto all'Adnkronos Gianfranco Miccichè comment

Elezioni : Donato - 'senza Lega centrodestra non esiste' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "I risultati dei ballottaggi confermano quanto era già chiaro dal primo turno: in Sicilia come nel resto del Paese il centrodestra senza la Lega non è competitivo o non esiste". Lo afferma Francesca Donato, candidata della Lega alle Europee nella circoscrizione Isole.

Il ristorante italiano non serve i deputati di estrema destra dell’AFD : Cinque alti dirigenti del partito di estrema destra AFD - il partito di estrema destra tedesco impegnato in una strenua battaglia contro l'immigrazione e persino negazionisti dell'Olocausto - si sono visti rifiutare una prenotazione al ristorante berlinese Bocca di Bacco. Alexander Gauland e Jörg Meuthen, i due leader del partito, insieme alla co-presidente dei deputati al Bundestag Alice Weidel, a Bernd Baumann e al portavoce Christian ...

Ristorante italiano a Berlino vieta l'ingresso ai politici di ultradestra : 'Non serviamo chi discrimina' : 'Non gradiamo servire i politici e i loro dipendenti che discriminano e discreditano gli uomini sulla base della loro provenienza, religione e posizione politica', si legge sul messaggio in risposta ...

Dogliani - direttori di giornali a confronto sull'Europa : l'ultradestra non vincerà le elezioni : La strada per battere i sovranismi è l'Europa dei diritti. Altrimenti finiremo per dare spazio a chi, dall'interno e anche dall'esterno, lavora per indebolire la costruzione europea. I direttori di ...

Matteo : "Il centrodestra? Non è stagione archiviata" : Partiamo dall'infanzia. Ministro, che bambino era? 'Giocavo solo con le ruspe! Scherzo, ovviamente. Anche se macchinine, ruspe, soldatini, Subbuteo, a ripensarci era un altro mondo, i giochi erano reali. Che bambino ero? Normale. Vivace, ma non scalmanato. Sveglio, ma non pestifero. Coordinate semplici'. Quali sono stati e quali sono i valori fondamentali su cui basa la ...