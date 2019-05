Il caso Google – Huawei

Impattato anche Honor 20 Pro dal caso Google e Trump : rimossa la pagina ufficiale in Italia : Ci sono segnali decisamente poco incoraggianti oggi 23 maggio per tutti coloro che sono ansiosi di acquistare un Honor 20 Pro qui in Italia. A meno di due giorni dalla presentazione ufficiale, con cui abbiamo avuto la possibilità di conoscere una volta per tutte la scheda tecnica del nuovo top di gamma Android, occorre prendere atto di una mossa da parte della divisione Italiana che si presta a mille interpretazioni. Soprattutto se consideriamo ...

Doccia gelata per i futuri smartphone Huawei : addio a ARM e ai suoi processori per il caso Google : Una vera e propria altalena di notizie positive e negative, in questi giorni, per quanto riguarda il mondo degli smartphone Huawei dopo l'arrivo sulla scena del caso Google. L'ordine firmato da Trump, che a partire dal prossimo 19 agosto potrebbe limitare il supporto di Mountain View ai prodotti realizzati dal colosso cinese, come abbiamo notato nella giornata di lunedì ha indotto anche altri fornitori a cambiare le carte in tavola sulla ...