Golf – Memorial Giorgio Bordoni | trionfa Sebastian Garcia | lo spagnolo precede di un

(Di venerdì 24 maggio 2019) Loha preceduto di un solo colpo l'azzurro Edoardo Raffaele Lipparelli, che ha concluso al secondo posto davanti al francese Pierre PineauRodriguez ha vinto con 198 (68 66 64, -12) il, torneo in calendario nell'Alps Tour e nell'Italian Pro Tour Banca Generali Private, disputato a La PinetinaClub (par 70), ad Appiano Gentile (CO) in ricordo del tecnico federale scomparso nel 2013. Loha preceduto di un solo colpo l'azzurro Edoardo Raffaele Lipparelli che ha concluso al secondo posto con lo score di 199 (62 68 69, -11) e il francese Pierre Pineau, terzo con 201 (66 66 69, -9). Buona prova per Gregory Molteni, 10° con 205 (67 71 67, -5), Stefano Pitoni e Federico Zucchetti, 13i con 206 ( -4). In evidenza i dilettanti Leonardo Bruzzone, premiato come miglior amateur, e Adalberto Montini che hanno chiuso in 16a

