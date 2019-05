ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) Sono stati11di, non infettiva e non contagiosa,al consumo didi. Idiagnosticati, precisamente dicolestatica acuta, sono statidall’Istituto superiore di sanità. Il ministero della Salute ha invitato i consumatori, a titolo precauzionale, “a sospendere temporaneamente il consumo di tali prodotti. Sono in corso le verifiche per individuare la causa responsabile deidi”. In Toscana sono stati registrati 4 degli 11. I prodotti che sono stati associati aidisono i seguenti:liposomiale più pepe nero, lotto 1810224, scadenza 10/21, prodotto da Laboratories nutrimea con sede e stabilimento di produzione rue des Petits Champs 20, FR 75002, Parigi;95% Maximum, lotto 18L264, scadenza 10/2021, prodotto da Ekappa laboratori srl per conto di ...

Cascavel47 : Epatite, segnalati 11 casi non infettivi legati a integratori a base di curcuma. Ministero: “Sospendere il consumo”… - gianiarmd : RT @fattoquotidiano: Epatite, segnalati 11 casi non infettivi legati a integratori a base di curcuma. Ministero: “Sospendere il consumo” ht… - fattoquotidiano : Epatite, segnalati 11 casi non infettivi legati a integratori a base di curcuma. Ministero: “Sospendere il consumo” -