DALLA GRECIA Regali ai pensionati e stesse facce | le europee restano una beffa

Meteo - la sabbia del Sahara offusca il cielo in Europa : tempeste in Polonia - coltre scura DALLA GRECIA alla Svezia [FOTO e VIDEO] : La sabbia e la polvere provenienti dal Sahara continuano a diffondersi verso nord ed est in Europa. La nube di sabbia e polvere continua ad avanzare sull’Atlantico, dirigendosi verso Islanda e Groenlandia. Una lunga lingua di sabbia si estende dalla Scandinavia meridionale fino alla Turchia, attraversando l’Europa centrale e sudorientale. Nel frattempo, grandi quantità di sabbia persistono sul Mediterraneo meridionale, centrale e orientale, ...