All Together Now | J-Ax si commuove con la voce di Luca

Ascolti Tv 23 maggio 2019 : Montalbano vince - All Together Now in calo : Ascolti Tv 23 maggio 2019: Il Commissario Montalbano trionfa e batte ancora All Together Now Conquista gli Ascolti tv del 23 maggio 2019 la nuova puntata de Il Commissario Montalbano – La piramide di fango, con uno share del 22,9%. Ben 5.039.000 di telespettatori sono stati incollati al piccolo schermo per seguire le vicende del […] L'articolo Ascolti Tv 23 maggio 2019: Montalbano vince, All Together Now in calo proviene da Gossip e ...

Ascolti All Together Now : vince Montalbano - Michelle regge al 15% : Michelle Hunziker, Ascolti di giovedì 23 maggio: All Together Now regge al 15% di share È andata in onda ieri sera, giovedì 23 maggio, la seconda puntata del nuovo show di Canale5 All Together Now. Per il programma condotto da Michelle Hunziker questi sono stati gli Ascolti: 2.759.000 telespettatori e il 15.3% di share. Un calo di oltre 300 mila telespettatori e 2 punti percentuali, ovvero il classico “calo fisiologico” di tutte le ...

Ascolti TV | Giovedì 23 maggio 2019. Montalbano 22.9% - All Together Now 15.3% : Luca Zingaretti e Sonia Bergamasco Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Piramide di Fango ha conquistato 5.039.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 2.759.000 spettatori pari al 15.3% di share (All Together Now After Show 1.264.000 – 17.7%). Su Rai2 Passengers ha interessato 1.309.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 King Arthur – Il Potere della Spada ...

Ascolti Giovedì 23 maggio - Montalbano sfida All Together Now e i film di Rai 2 e Italia 1 : Ascolti Giovedì 23 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Il Commissario Montalbano – Rai 1 – milioni e %All Together Now – Canale 5 – milioni e %Passengers – Rai 2 – milioni e %Fai bei sogni – Rai 3 – milioni e %King Arthur Il Potere della spada – Italia 1 – milioni e %Diritto e Rovescio – Rete 4 – mila e %Piazzapulita – La7 – mila e %Mia ...

All Together Now : i semifinalisti dopo la seconda puntata del 23 maggio (VIDEO) : All Together Now: i concorrenti che passano in semifinale dopo la seconda puntata. Federica Benci, Gregorio, Michele Metta, Matteo Bigazzi e Luca. I video delle esibizioniAll Together Now è andato in onda ieri su Canale 5 con la sua seconda puntata, condotto da Michelle Hunziker e con J-AX ha capo del famoso muro composto da 100 personalità . L’appuntamento con la terza puntata dello show è per giovedì prossimo alle 21:30 (quando finisce ...

All Together Now - video ed esibizioni/ Luca super in Barry White - Casagrande out : Riavvolgiamo il nastro di All Together Now per rivivere le esibizioni migliori della seconda puntata. video, top e flop, semifinalisti.

Ascolti TV | Social Auditel 23 maggio 2019 : All Together Now trending topic mondiale - Michelle Hunziker la più twittata : Social Auditel 23 maggio 2019: All Together Now in testa, "Michelle" l'argomento più twittato, Piazza Pulita tendenza mondiale. Secondo appuntamento ok per “All Together Now”, la nuova trasmissione musicale di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker e J-Ax. Dopo gli ottimi Ascolti tv ...

Ascolti TV | Social Auditel 23 maggio 2019 : All Together Now trending topic mondiale - Michelle la più twittata : Social Auditel 23 maggio 2019: All Together Now in testa, "Michelle" l'argomento più twittato, Piazza Pulita tendenza mondiale. Secondo appuntamento ok per “All Together Now”, la nuova trasmissione a tema musicale di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker e J-Ax. Dopo gli ottimi Ascolti tv ...

All Together Now - i 5 semifinalisti della seconda puntata : Al termine delle due manche, e del sing off dedicato ai terzi classificati, i cinque finalisti della seconda puntata, in onda il 23 maggio 2019 sono: Gregorio Rega: 32 anni, si arrangia cantando per strada e nei locali, vincitore della prima manche; Samantha Discolpa: vincitrice del primo sing-off contro Michele Metta (e già concorrente di Amici e The Voice of Italy); Luca (cognome ignoto): 19 anni, con la voce di Barry White, ...

All Together NOW - 2UNTATA/ Diretta : Samantha accede alla semifinale - Canale 5 - : All TOGETHER Now, Diretta e concorrenti seconda puntata 23 maggio. Gessica Notaro, Fabio Rovazzi, I Legnanesi e Gabriele Cirilli tra gli ospiti.

Samantha Discolpa a All Together Now dopo Amici - The Voice e Sanremo : Samantha Discolpa, seconda puntata All Together Now: in passato è stato un volto della televisione italiana Samantha Discolpa è un altro volto già conosciuto nel mondo della televisione e della musica. Questa sera a All Together Now riesce a sorprendere la maggior parte della giuria con la sua potente voce. La sua grinta e la […] L'articolo Samantha Discolpa a All Together Now dopo Amici, The Voice e Sanremo proviene da Gossip e Tv.

Gregorio Rega dopo The Voice rivede J-Ax a All Together Now : Gregorio Rega approda a All Together Now e conquista tutti: il cantante conosce già J-Ax Gregorio Rega ha conquistato proprio tutti a All Together Now. Ben 91 giudici si sono alzati in piedi per dare il proprio voto al cantante, che si è presentato in studio con il brano Dedicato a te. La sua voce, […] L'articolo Gregorio Rega dopo The Voice rivede J-Ax a All Together Now proviene da Gossip e Tv.

All Together Now - Michelle Hunziker brilla in uniforme e paillettes : Dopo il look sobrio della prima puntata, Michelle Hunziker ha stupito il pubblico di All Together Now, con un meraviglioso tailleur di paillettes. Se la tuta bianca della scorsa settimana non era stata convincente, non si può certo dire lo stesso dell’outfit scelto per la seconda puntata. La bella conduttrice del talent, apre infatti la serata, indossando uno scintillante tailleur in paillettes blu scuro. Un pantalone a palazzo e una giacca ...

Iva Zanicchi assente a All Together Now : ecco perché : Iva Zanicchi, seconda puntata All Together Now: ecco perché la nota cantante non è presente nella giuria La maggior parte del pubblico si sta chiedendo dove sia Iva Zanicchi. Impossibile non notare la sua assenza nella seconda puntata di All Together Now. Durante la prima serata, andata in onda lo scorso giovedì, l’abbiamo vista lasciarsi […] L'articolo Iva Zanicchi assente a All Together Now: ecco perché proviene da Gossip e Tv.