eurogamer

(Di venerdì 24 maggio 2019) Suè da oggi disponibile un nuovo evento dedicato naturalmente ai giocatori, il quale ci permette di mettere mano a diversi giochi gratuitamente e poterli provare prima di acquistarli a prezzi scontati.Come possiamo vedere, l'evento ha inizio da oggi 24 maggio e si protrarrà fino al 28 del mese, precisamente fino alle ore 19:00. Con questo evento potremo dunque provare diversi giochi per tre giorni prima di poter decidere di acquistarli a prezzi scontati. I titoli attualmente disponibili sono: Per ulteriori dettagli sugli eventi disponibili con questa iniziativa, potete consultare la pagina ufficialedelledi.Leggi altro...

Eurogamer_it : Al via le 'Pulizie di Primavera' su Steam #Steam - hsjjwiwiejwj : RT @strangerbean: @Weirdvause -spinto via ma io sono corsa a casa impaurita... Un'altra volta sono entrata nel bagno della stazione a truc… - mrsmongtae : RT @cremino01: accedo. La donna delle pulizie si stava instascando le 700 euro. Davanti i miei occhi. Corro a casa. È già andata via lascia… -