VIDEO Highlights prove libere GP Monaco F1 | Mercedes dominante sulle strade del

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) Primo giorno disul tracciato di Montecarlo, sede del sesto round del Mondiale 2019 di Formula Uno, e solito dominio della. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno impresso il loro marchio nella giornata odierna, facendo la differenza dal primo all’ultimo metro, mentre per la Ferrari c’è tanto da recuperare, dovendo temere anche l’insidia rappresentata dalla Red Bull di Max Verstappen. Di seguito glidelleGP2019: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI

OfficialASRoma : ?????? Zan Celar ???? ?? Gli highlights di #RomaJuve del campionato #Primavera1TIM ?? - giroditalia : 239 km in 2 minutes! Watch now the highlights of the longest stage of #Giro 102! | 239 km in due minuti! Guarda gli… - Gazzetta_it : VIDEO #Giro102 : #Benedetti vince, #Polanc festeggia. Gli highlights della 12esima tappa -