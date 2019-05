Trono Over | Ursula contro Pamela | lei risponde | nuove accuse a Stefano

Casting per 'Uomini e Donne' - per il Trono classico e quello over : Selezioni attualmente aperte per il noto programma televisivo in onda sulle reti Mediaset e dal titolo Uomini e Donne. Per la famosa trasmissione, condotta da Maria De Filippi, si cercano candidati a prendere parte sia al trono classico che a quello over. trono classico Casting in corso per il noto programma televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. In particolare, per quanto concerne il cosiddetto trono classico sono state ...

Trono Over - l’addio di Luisa lascia l’amaro in bocca : il mancato lieto fine : Trono Over, Luisa decide di lasciare il programma con Salvio: lui però le dice no Una scena spiacevole quella che vede protagonista Luisa Anna Monti del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, nel corso della puntata in onda il 22 maggio, decide di lasciare il programma da sola. Ma questa scelta arriva, purtroppo, […] L'articolo Trono Over, l’addio di Luisa lascia l’amaro in bocca: il mancato lieto fine proviene da Gossip e Tv.

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 22/05 : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne di oggi parte dal recall della scorsa settimana nel quale Roberta guasta la festa alla neo coppia Stefano/Pamela con le sue rivelazioni. Nella puntata odierna Pamela fa il suo ingresso solitario in studio e con espressione poco incline al sorriso si rivolge a Maria: “Si abbiamo litigato…da allora non l’ho più visto”. L’inizio del suo racconto viene interrotto da Roberta che contesta la sua ...

Uomini e Donne/ Mario a Gemma : 'Vorrei essere l'acqua della tua doccia!' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano insieme lo studio e fanno infuriare il web.

Trono Over : l’ultima frecciatina di Stefano a Pamela : Uomini e Donne Trono Over, l’ultimo affondo di Stefano a Pamela: “Non c’è amore profondo” La storia d’amore tra Stefano Torrese e Pamela Barretta, nata all’interno degli studi di Uomini e Donne, ha avuto un epilogo decisamente inaspettato. I due, invitati al Trono Over per parlare della loro vita di coppia fuori dal programma, in […] L'articolo Trono Over: l’ultima frecciatina di Stefano a Pamela ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 21/05 : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne parte con Ida che fa il suo ingresso in studio, Riccardo le ha proposto di provare a ricominciare quella storia chiusa da lui stesso otto mesi fa, ma lei ha mille dubbi al riguardo e il suo sguardo teso lo dimostra chiaramente. Ida chiede ora a Riccardo di parlare in modo più chiaro possibile, confessando la paura di farsi nuovamente male e di non aver ancora capito le cause del ripensamento del suo ex ...

Uomini e Donne - Trono Over : Riccardo vuole rivedere Ida. Ecco la reazione : Dopo aver trascorso ben otto mesi lontani l’uno dall’altro e aver intrapreso altre frequentazioni, Riccardo Guarnieri ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di richiamare all'interno del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi la sua ex fidanzata Ida Platano, conosciuta lì oltre un anno fa e con la quale si è messo alla prova in Temptation Island.I due erano rimasti in rapporti burrascosi. Sembra tuttavia, che il tempo ...

Trono Over - Armando attacca Barbara dopo la puntata : il duro sfogo : Uomini e Donne Trono Over, Armando si sfoga dopo la puntata: dettagli inediti sulla lite con Barbara A Uomini e Donne oggi abbiamo assistito ad un’accesa lite tra Barbara De Santi e Armando, cavaliere del Trono Over. Quest’ultimo, dopo essersi scontrato con la dama, ha persino preferito lasciare il date show di Maria De Filippi, senza […] L'articolo Trono Over, Armando attacca Barbara dopo la puntata: il duro sfogo proviene da ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 20/05 : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre su Tina, Gemma e il freddissimo scherzo fatto in regalo dalla prima alla seconda sul finire della puntata scorsa, come da relativo recall. Oggi Tina minimizza rivolgendosi a Maria: “E che sarà mai successo? Non si fanno i gavettoni a Ferragosto o quando finiscono le scuole?”. Dopo la puntata stessa c’è’ il consueto sfogo di una Gemma quasi rassegnata allo stato delle cose ma sempre ...

Trono Over - Rocco Fredella senza freni : la verità sul nuovo amore dopo UeD : Uomini e Donne Over, Rocco Fredella tra amore e polemiche: il Cavaliere bersagliato sui social network dopo che Rocco Fredella del Trono Over si è fidanzato in rete è scoppiato il putiferio perché in molti lo hanno accusato di aver preso in giro Gemma Galgani e di aver iniziato a frequentare la sua attuale compagna […] L'articolo Trono Over, Rocco Fredella senza freni: la verità sul nuovo amore dopo UeD proviene da Gossip e Tv.

Trono Over - coppie sotto accusa : “Hanno finto - puntano a Temptation Island” : Uomini e Donne, coppie del Trono Over sotto accusa: hanno finto? Le coppie del Trono Over nate in questa stagione sono finite nel mirino di una protagonista di Uomini e Donne! Vivendo in prima persona le conoscenze e le frequentazioni, Valentina Autiero si è fatta un’idea precisa delle varie coppie che si sono formate. Gli […] L'articolo Trono Over, coppie sotto accusa: “Hanno finto, puntano a Temptation Island” proviene ...

Trono Over - Pamela furiosa dopo l’addio a Stefano : “Parlate a vanvera” : Pamela Barretta tornerà a Uomini e Donne dopo aver lasciato Stefano Torrese? Qualche giorno fa c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E in questa occasione sono tornati in studio Stefano Torrese e Pamela Barretta, i quali hanno confermato di essersi lasciati dopo le rivelazioni fatte da Roberta 10 giorni fa. Tuttavia poi Pamela Barretta, in base alle anticipazioni circolate on line su questa puntata, è stata invitata dalla ...

Uomini e Donne - Trono Over - Riccardo Guarnieri : "Con Ida ho provato tutto per la prima volta" : Dopo aver chiesto il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri spiega le motivazioni che l'hanno spinto a cercare una seconda possibilità con la sua ex.

Trono Over - Valentina Autiero difende Roberta : “Di Stefano sapevo tutto” : Uomini e Donne, Valentina Autiero del Trono Over parla delle sue frequentazioni Valentina Autiero del Trono Over è diventata uno dei volti storici del programma. La romana siede nel parterre femminile di Uomini e Donne da diversi anni ormai, non riuscendo a trovare la persona giusta. Quest’anno almeno in tre occasioni sembrava potesse nascere qualcosa. […] L'articolo Trono Over, Valentina Autiero difende Roberta: “Di Stefano ...