Salvini vede la prof sospesa

Salvini a Palermo : d’accordo con Cantone e Conte - rivedere abuso d’ufficio : "Sono d'accordo con il presidente dell'Anticorruzione Cantone e il presidente del Consigio Conte: bisogna rivedere la norma sull'abuso di ufficio, ci sono troppi fascicoli aperti che finiscono nel nulla": lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando con i cronisti dopo avere partecipato alle cerimonie in ricordo della strage di Capaci nel bunker di Palermo. "Io voglio mettere in galera i ladri, però voglio che sindaci, ...

Nel segreto dell'urna Dio ti vede - Salvini no! : Nel silenzio dell’urna? Dio ti vede, Salvini no! Volendo meglio precisare, al momento, a rispondere alla cloaca razzista è piuttosto un papa, Bergoglio. Non resta che ringraziarlo, laicamente, ovvio. Terribile o rassicurante a dirsi, la Chiesa cattolica, nella congiuntura odierna - o almeno è questa la sensazione accecante - sembra costituire l’unica replica etica a ciò che abitualmente perfino il più ...

Per Salvini la vicenda Sea Watch non finisce qui : "Quel pm dovrà vedersela con la legge" : “Se c’è favoreggiamento, chiunque agevoli gli sbarchi di immigrati irregolari dovrà vedersela con la legge”. Lo ha detto Matteo Salvini a ‘Coffee break’, su La7, a proposito dello sbarco della Sea Watch disposto dal procuratore di Agrigento e appreso dal ministro ieri sera in diretta tv. “Se c’è da sequestrare si sequestri, ma è un segnale pericoloso quello di far ...

Ma vuoi vedere che Salvini non si sente più amato? : Da Piazza del Duomo è partita l’Opa finale di Matteo Salvini sulle elezioni europee. E’ stata una manifestazione potente, non fosse altro che per le dimensioni, che pongono una sfida ai suoi avversari. Potente anche nei simboli, non fosse altro che per la forza irradiata dalla statuaria figura di Marine Le Pen che, con la sua apertura di braccia di almeno due metri, sa bene interpretare la forza delle figure femminili ...

Myrta Merlino bacchetta Salvini e Di Maio : 'Vedete di governare se ne avete ancora voglia' : Si avvicina l'appuntamento con le elezioni europee. Il 26 maggio rappresenterà un momento in cui gli italiani offriranno, attraverso il voto, il più attendibile dei sondaggi riguardanti l'operato del governo. Sono giorni particolarmente turbolenti in seno alla maggioranza. C'è chi ritiene si tratti di un reale frattura all'interno di un esecutivo che si regge su un"contratto" e formato da forze fin troppo eterogenee. C'è chi, invece, ritiene che ...

Luigi Di Maio - il grillino vede Salvini e scappa dal convegno : come si sono evitati : L'ultimo segnale evidente di quanto sia degenerato il rapporto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è arrivato dall'assemblea di Confagricoltura, a Milano. I due vicepremier hanno fatto di tutto per evitare qualsiasi tipo di contatto, riuscendo così a non incrociarsi mai, nonostante fossero entrambi i

Che cos’è il deficit al 3% del Pil e perché non solo Salvini vuole rivederlo : Matteo Salvini ha fatto agitare i mercati con la sua minaccia: andremo oltre il 3% del deficit e i parametri di Maastricht. Ma da dove arriva la regola che scatena tensioni fra il governo e Bruxelles? Ed è solo il leader leghista che propone di riformarlo? ...

Migranti - 60 morti in un naufragio in Tunisia. Sbarchi a raffica - l'Italia riapre i porti ma Salvini blocca le motovedette : Riprendono le partenze di imbarcazioni dei Migranti dalla Libia e l'Italia riapre i porti mentre nel Mediterraneo senza soccorsi si continua a morire. Sessanta persone disperse e 16 salvate in un ...

Arrivederci al 27 maggio. Salvini porge l'altra guancia : Perché è stata la prima, vera, sconfitta proprio sul suo terreno, del corpo a corpo muscolare, la sua “Diciotti” rovesciata, in cui al bivio tra sacrificare il governo e sacrificare Siri, è stato costretto a bere l’amaro calice. Perché questa sconfitta è avvenuta in un clima assai sfavorevole, con l’inchiesta lombarda che tocca anche il governatore della Regione modello, indagato per ...

Susanna Ceccardi scatenata contro Elisa Isoardi : 'Godo a vederla rosicare. Perché Matteo Salvini...' : Susanna Ceccardi , sindaco leghista di Cascina e candidata alle europee con la Lega, a Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1, parla di politica ma anche di donne famose. Selvaggia Lucarelli , sul Fatto Quotidiano , l'ha definita la 'spietata delfina di Salvini'. Si ritrova in queste parole?. 'E' la Lucarelli ad esser spietatissima: ...

Salvini in Ungheria al muro anti-migranti : 'Felice di vedere l'efficacia di Orban' : 'Contiamo che la nuova Europa che nascerà dopo il 26 maggio punterà a proteggere le sue frontiere esterne: perché il problema non è ridistribuire i migranti già presenti, ma non farli arrivare'. Lo ha ...

Salvini in Ungheria al muro anti-migranti : “Felice di vedere l’efficacia di Orban” : «Contiamo che la nuova Europa che nascerà dopo il 26 maggio punterà a proteggere le sue frontiere esterne: perché il problema non è ridistribuire i migranti già presenti, ma non farli arrivare». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini al termine dell’incontro con il suo omologo ungherese Sandor Pinter, e dopo aver visitato il muro anti-...

Orban vede Salvini : se Ppe si allea con Pse è difficile restarci : Budapest, 2 mag., askanews, - "Se noi resteremo membri del Ppe, dipenderà dalla direzione che prenderà il Ppe. Ma decideremo noi stessi del nostro destino: se il Ppe si lega con la sinistra europea la ...