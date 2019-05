TelevideoRai101 : Salvini: 'Se vinco non chiedo poltrone' - FerrilloA : Salvini dice vinco le europee per continuare altri 4 anni con #M5s. Ma è folle? - Virus1979C : RT @Virus1979C: @evavola @Andyesti @valy_s @antonio_bordin @AndFranchini @ArsenaleKappa @IlariaBifarini @ElenaInvernizzi @metaanto @Zampier… -

"Mi sono impegnato per cinque anni con questo governo e questa squadra e lo farò, si va avanti". Lo ribadisce il vicepremiersu Radio Anch'io sul dopo-voto europeo e possibili alleanze con Silvio Berlusconi. "La mia parola vale,e se saremo il primo partito, come sembra,vuol dire che avremo più forza in Europa.il voto per cambiare l'Europa,nonmezza poltrona in più". E ancora:"Se la Lega sarà il primo partito in Italia,la flat tax sarà la priorità.Abbassare le tasse servirà a "far correre l'Italia".(Di giovedì 23 maggio 2019)