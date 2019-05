Roma | l' ex sindaco Alemanno al verde per pagare le spese legali | colletta di amici | ex

Roma - la Cassazione : "Contro l'ex sindaco Marino accuse infondate" : Le motivazioni con cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello che condannava l'ex sindaco di Roma, imputato per peculato e falso per la rendicontazione di alcune cene pagate con la carta di credito del Campidoglio "perché il fatto non sussiste"

Maltempo - fiumi esondati : allerta rossa in Emilia Romagna. Sindaco Ravenna : «Non uscite di casa» DIRETTA : Maltempo, danni e disagi in Italia, soprattutto in Emilia Romagna. La situazione è ancora «molto impegnativa» a causa della «pioggia molto intensa, anche con valori...

Alessandro di Battista : “se cade il governo mi ricandido” - no a Sindaco di Roma : Alessandro di Battista: “se cade il governo mi ricandido”, no a Sindaco di Roma Lui si augura di cuore che non si presentino le condizioni ma, se proprio si dovesse tornare alle urne, allora sì, tornerebbe a tuffarsi nell’agone politico. All’apice dello scontro interno al governo, Alessandro Di Battista torna a parlare e lo fa ai microfoni di Andrea Scanzi e Luca Sommi nella trasmissione Accordi e Disaccordi. “Se ...

Roma : Sala - 'io sindaco? No - è troppo anche per me' : Milano, 2 mag. (AdnKronos) - "No, è troppo anche per me". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala replica a chi gli chiede se dopo il suo impegno politico nel capoluogo lombardo se la sentirebbe di candidarsi come primo cittadino di Roma. Sala è ospite della trasmissione 'Tribù' con cui Sky Tg24 rac

Raggi nomina Zotta vicesindaco Città metropolitana di Roma : Roma – La sindaca della Citta’ metropolitana di Roma, Virginia Raggi ha nominato Maria Teresa Zotta vicesindaco dell’Ente. La consigliera, oltre al nuovo ruolo, manterra’ le sue deleghe al Bilancio, Partecipate, Edilizia scolastica, Formazione professionale, Politiche turistiche, culturali, dello sport e giovanili. La casella di vicesindaco era vacante da circa un anno e mezzo, ossia da quando Raggi revoco’ le ...

Roma. Morto in un incidente Roberto Ribeca ex mini sindaco di Ostia : Tragedia della strada a Roma. In un incidente è Morto Roberto Ribeca ex mini sindaco di Ostia. L’impatto è avvenuto su

Cremona - il divieto del sindaco non basta : cerimonia per Mussolini e Farinacci con prete negazionista e saluti Romani : Quella commemorazione fascista non doveva tenersi. Nessun omaggio al Duce e al ras cremonese Roberto Farinacci. Il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, nei giorni scorsi, era stato chiaro. E aveva emesso un’ordinanza: vietate le celebrazioni per Benito Mussolini e i morti della Repubblica di Salò. Ed invece, in mattinata al civico cimitero, il comitato onoranze cremonesi della Repubblica sociale italiana ha tenuto l’annuale ...

SalvaRoma : sindaco Catania - 'Provvedimento per tutti i Comuni in difficoltà' : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "E' giusto aiutare la capitale d'Italia ma è altrettanto giusto aiutare tutti i Comuni in difficoltà finanziaria, dove una non risoluzione dei problemi potrebbe portare a una guerra sociale". Così il sindaco di Catania Salvo Pogliese commenta all'Adnkronos il decreto S

Roma : Salvini - 'sindaco non controlla conti - pulizia - case' : Pinzolo (Tn), 22 apr.(AdnKronos) - "A Roma mi sembra che ci sia un sindaco che non ha il controllo della città, dei conti, della pulizia, delle strade, delle case. Regali non ne facciamo". Così. in una dichiarazione trasmessa dal Tg 1, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, a Pinzolo per u

Salvini frena sul 'Salva Roma'. "Sindaco non ha controllo della città" : La pausa pasquale non frena le frizioni all'interno della maggioranza. E anche se Matteo Salvini assicura che non sarà lui a fare il governo , il decreto 'Salva Roma' resta un provvedimento che non ...

Stadio Roma - difesa Raggi : "Estranea ai fatti" | Sindaco indagato dopo esposto : I legali del Sindaco della Capitale replicano alla decisione del gip di non procedere all'archiviazione per l'accusa di abuso d'ufficio alla loro assistita

La candidata sindaco di Fdi a Vibo Valentia ha accolto Caio Mussolini con un saluto Romano : Come darle torto: per un ventennio gli italiani si sono divertiti un mondo per le gesta goliardiche di un regime dittatoriale', afferma invece il presidente provinciale dell'Anpi, Associazione ...