Noipa | ultime notizie 23 5 | accesso tramite riconoscimento biometrico

Noipa - ultime notizie : il portale cambia da giugno : Il portale NoiPA, piattaforma utilizzata dai dipendenti statali soprattutto per la visualizzazione del cedolino degli stipendi, prevede novità a partire dal mese di giugno 2019. A darne informazione è Il Sole 24 ore. Presto saranno introdotte novità informatiche relative alle detrazioni e ai contributi versati, in vista della pensione. Le ultime modalità di pensione anticipata, inclusa Quota 100, hanno reso necessari alcuni cambiamenti a motivo ...

Stipendi Noipa ultime notizie - aumenti di giugno 2019 : l’avviso : Gli Stipendi NoiPA di giugno 2019 subiranno una modifica, in relazione ai piccoli aumenti dovuti all’indennità di vacanza contrattuale (IVC). In un nostro precedente articolo avevamo fatto notare che l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale del mese di aprile, era avvenuta senza differenziazioni in base all’anzianità di servizio. Proprio in merito a questa situazione, vi sono aggiornamenti direttamente dal portale. Avviso ...

Noipa - stipendi scuola ultime notizie : da aprile scatta l’indennità di vacanza contrattuale : Mentre il personale scolastico continua ad attendere che si muovi qualcosa sul fronte del rinnovo di contratto del comparto istruzione, dal prossimo mese di aprile i lavoratori della scuola pubblica italiana vedranno in busta paga qualche euro in più. Tutto ciò è dovuto, infatti, all’indennità di vacanza contrattuale che, in ogni caso, inciderà in maniera irrisoria, tanto più che sarà calcolata solamente sulle voci stipendiali e non sulla ...