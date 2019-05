Luke Perry in C' era una volta a Hollywood | il suo ultimo film

gqitalia

(Di giovedì 23 maggio 2019) Alle anime degli artisti che hanno saputo fare breccia nel cuore di chi li ha seguiti è concesso un privilegio: poter tornare, sullo schermo, per un tempo che va ben oltre le loro vite mortali. È appena successo al 72mo Festival di Cannes, dove il volto del compiantoè riuscito a emozionare di nuovo. L’occasione è stata la proiezione del nuovo parto creativo di Quentin Tarantino, quel C'era unache, certo, vede protagonista un duo di straordinari attori come quello formato da Leonardo di Caprio e Brad Pitt, ma contornato di colleghi di carisma in ogni ruolo, anche il più secondario. Tra questi uno è stato in grado di rubare per qualche minuto i riflettori a entrambi, destando attenzione e ammirazione con una semplice scena (a riprova che non esistono piccoli ruoli ma solo piccoli attori). Ed è stato proprio Coy ...

HuffPostItalia : Pitt e DiCaprio omaggiano Luke Perry: 'Lavorare con lui ci ha fatto sentire come bambini in un negozio di caramelle' - zazoomnews : Cannes 2019 Brad Pitt e Leonardo di Caprio a sorpresa omaggiano Luke Perry - #Cannes #Leonardo #Caprio #sorpresa - libertfly : Il figlio di Luke Perry, Jack, ammette di non aver mai guardato Beverly Hills -