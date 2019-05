wired

(Di giovedì 23 maggio 2019) Che il fumo faccia male non è una novità. Basta pensare che secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il 90-95% dei casi di tumore al polmone è causato dal fumo di sigaretta. Ma ci. A raccontarlo è uno nuovo studio dei ricercatori del National Poling Screen Trial che hanno indagato l’effetto dei diversi tipi di sigaretta sull’incidenza e sulla mortalità del cancro al polmone e per tutte le cause. Secondo i risultati, appena presentati alla conferenza annuale dell’American Thoracic Society, lesenza filtromolto piùdiprovviste di filtro, mentrenon offrirebbero alcuna riduzione del rischio di insorgenza o mortalità per cancro al polmone rispetto a. “A partire dagli anni ’50state apportate numerose modifiche alle, tra ...

_Forza_Italia_ : RT @MilanoCitExpo: Le sigarette light e ultra-light non sono meno dannose di quelle normali #DipartimentoInnovazioneTecnologia https://t.co… - MilanoCitExpo : Le sigarette light e ultra-light non sono meno dannose di quelle normali #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : Le sigarette light e ultra-light non sono meno dannose di quelle normali -