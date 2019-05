I 5 finali delle serie tv più attesi di sempre

Ballando con le stelle : i ballerini per una notte delle semifinali (con Giletti) : Domani e sabato sera in diretta su Rai1 andranno in onda le due semifinali di Ballando con le stelle. Siamo qui oggi per darvi conto dei ballerini per una notte che animeranno le due puntate dello show diretto e condotto da Milly Carlucci.Partiamo dalla puntata di domani sera che vedrà scendere in pista Massimo Giletti e Francesca Piccinini. Il giornalista ora in forza a La7 e l'anno prossimo in predicato di tornare in Rai, varcherà ...

Nuoto - ufficializzato il calendario delle ISL : ci sarà la tappa italiana a Napoli - le finali a Las Vegas : Era iniziata come una sfida alla FINA e finalmente si comincia in maniera ufficiale. L’idea delle ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito di gare di Nuoto totalmente esterno alla Federazione Internazionale, ha preso forma nella sua interezza. Dopo che le Championships Series hanno avuto luogo in Cina e in Ungheria, è la volta di questa importante rassegna, creata per dare modo agli atleti di ...

Hockey pista - Playoff A1 : Forte-Viareggio - è il momento di gara -2 delle finali scudetto : Il PalaForte è pronto, da giorni nella Versilia Hockeystica non si parla d’altro: stasera si torna in pista per gara -2 delle finali scudetto tra Forte dei Marmi e Viareggio. I rossoblu di Bresciani partono dall’1-0 nella serie, maturato sabato scorso in casa dei rivali (dopo una vittoria concretizzatasi ai rigori), ma non per questo possono dormire sonni tranquilli. I prossimi cinquanta minuti, o forse di più, avranno infatti un ...

LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2019 in DIRETTA : finali di Specialità - Milena Baldassarri a caccia delle medaglie. Azzurrine quarte ai cerchi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità degli Europei 2019 di Ginnastica ritmica, oggi si chiude la rassegna continentale a Baku (Azerbaijan) e si assegnano le medaglie per le individualiste seniores. L’Italia si affida totalmente a Milena Baldassarri che andrà a caccia dell’impresa alla palla e con il nastro, la romagnola ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco: la 17enne ha conquistato ...

Serie B - Verona-Perugia 4-1 dopo i tempi supplementari : il quadro delle semifinali Playoff [FOTO] : 1/14 Paola Garbuio/LaPresse ...

Torino - Mazzarri : “Ad Empoli è quasi la finale delle finali…” : “Empoli-Toro è una finale? È quasi la finale delle finali, poi ce n’è un’altra con la Lazio. Se noi facciamo bene domani sono sicuro che faremo una grandissima gara nell’ultima di campionato anche contro la Lazio. È quanto mai importante domani fare una partita in linea come le ultime perché questa squadra di recente ha fatto delle cose straordinarie”. Così Walter Mazzarri, allenatore del Torino, parlando ai ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : alla Jomi Salerno gara-1 delle finali Scudetto - Oderzo sconfitto 25-24 : Sono iniziate questa sera le finali Scudetto della Serie A di Pallamano femminile 2019, e lo hanno fatto nel segno della Jomi Salerno, che al termine di una partita piena di emozioni ha piegato 25-24 una mai doma Mechanic System Oderzo, che tra le mura amiche è andata molto vicina al colpaccio. Avanti 12-11 dopo il primo tempo e trascinate da una super Duran da 11 reti, le venete hanno poi pagato la fatica nella ripresa, fino al 53′ quando ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Plovdiv 2019 : disputate le finali delle specialità olimpiche. Tutti i risultati : Si è conclusa oggi a Plovdiv, in Bulgaria, la prima tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: l’Italia era assente, per preparare al meglio gli Europei di Lucerna, che andranno in scena a fine mese. Grande spettacolo nelle acque bulgare, che oggi hanno visto le finali delle 14 specialità olimpiche: andiamo a scoprire Tutti i risultati. Nel due senza femminile si impone Olanda 1 in 7’22″70 davanti a Cina 1, seconda col tempo ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Conversano e Cassano Magnago vincono gara-1 delle semifinali - ko del Bolzano : Le semifinali Scudetto della Serie A di Pallamano maschile si aprono col botto, per via della clamorosa sconfitta rimediata dal Bolzano, primo nella regular season, che cede il passo ad un Cassano Magnago sostenuto a gran voce dal pubblico del Pala Tacca. Sin dalle prime battute i lombardi sono apparsi cinici in attacco e molto efficaci in difesa, mettendo in seria difficoltà gli altoatesini, in modo particolare i terzini, grazie ad una 5-1 ...

Europa League 2019 : su Tv8 la Diretta Gol delle due semifinali di ritorno. Ecco il programma TV : Valencia-Arsenal Dopo l’infuocata due giorni di Champions, che ha promosso in finale Liverpool e Tottenham, tocca alla Uefa Europa League 2019 conoscere le due squadre finaliste. Il ritorno delle semifinali vede il Chelsea ospitare l’Eintracht Francoforte dopo l’1-1 dell’andata e l’Arsenal fare visita al Valencia dopo la vittoria di sette giorni fa per 3-1. Ecco il programma TV. Europa League in tv: le partite di ...

“Football’s coming home” - il calcio torna a casa - ma gli allenatori delle finaliste non sono inglesi : i motivi del dominio brittanico : Per la prima volta una nazione domina le coppe europee. L’Inghilterra di quest’anno ha riportato il calcio nel Paese in cui è nato: “Football’s coming home” diceva la canzone degli Europei del 1996, giocati nella terra dei Tre Leoni. Per un Inghilterra che esce dall’Europa con la Brexit, ce n’è una che la domina. Tottenham e Liverpool in finale di Champions, Chelsea e Arsenal in quella di Europa ...

Playoff NBA - il calendario e gli orari delle finali di conference : Eastern conference " date e orari della finale di conference Gara-1: nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 maggio, Milwaukee Bucks vs. Toronto/Philadelphia, ore 2.30 Gara-2: nella notte tra ...

