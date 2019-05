Formula 1 | problemi tra Raikkonen e la ‘Force India’ a Montecarlo | “o come cazzo si

Formula 1 – Vettel tra consapevolezze e problemi da risolvere : Seb motivato ma… realista : Le sensazioni di Sebastian Vettel alla vigilia del Gp di Monaco: le parole del tedesco della Ferrari tra consapevolezze e problemi da risolvere Con la tristezza nel cuore, a causa della scomparsa di Niki Lauda, i piloti della Formula 1 si apprestano a scendere in pista per il sesto round della stagione, il weekend di gara più affascinante del calendario. Sebastian Vettel arriva al Gp di Monaco motivato a far bene, consapevole delle ...

Formula 1 - non c’è pace per Niki Lauda : nuovi problemi di salute per l’ex pilota austriaco : Il presidente non esecutivo della Mercedes è stato trasferito in una clinica privata svizzera per problemi ai reni Non c’è pace per Niki Lauda, il presidente non esecutivo della Mercedes è stato ricoverato presso una clinica privata in Svizzera per problemi ai reni, sottoponendosi ad un trattamento di dialisi resosi necessario per migliorare le proprie condizioni. © Photo4 / LaPresse L’ex pilota austriaco ha dovuto far fronte ...

Formula 1 - il Gp di Hockenheim rischia di sparire : “gravi problemi economici - gara in bilico già per il 2020” : Il Gran Premio di Hockenheim rischia di sparire dal calendario già dalla prossima stagione a causa di gravi problemi economici Il Gran Premio di Hockenheim potrebbe sparire dal calendario di Formula 1 già dalla prossima stagione, il motivo sono i gravi problemi economici a cui gli organizzatori devono far fronte. Photo4/LaPresse L’avvento inoltre di Olanda e Vietnam non regala buone sensazioni, dunque non è utopistico pensare che ...

Formula 1 – Vettel ed i problemi della Ferrari : “l’ultimo settore ci ammazza!” : Sebastian Vettel sa bene che in quel di Montmelò la sua Ferrari sta avendo enormi difficoltà per quanto concerne l’ultimo settore Un pomeriggio molto complicato all’interno di un weekend altrettanto complesso. Così Sebastian Vettel ha analizzato il momento della Ferrari, costretta a guardare da dietro le Mercedes piazzatesi al primo e secondo posto in griglia a Montmelò. “Pomeriggio difficile? Sì stiamo vivendo un weekend ...

Formula 1 - non c’è pace per Hulkenberg : “abbiamo avuto problemi alla MGU-K - il ritiro è stato inevitabile” : Secondo ritiro consecutivo per il pilota della Renault, costretto a prendere la via dei box per un problema all’MGU-K Niente punti nemmeno in Cina per Nico Hulkenberg, il pilota tedesco è stato costretto nuovamente a ritirarsi per colpa di un problema alla power unit occorso intorno a metà gara. photo4/Lapresse Il driver della Renault ha analizzato a fine gara questo problema, rivelando come il team sia già al lavoro per ...

Formula 1 - Allison mette in guardia la Ferrari : “la Mercedes non avrà più i problemi visti in Bahrain” : Il direttore tecnico della Mercedes ha confermato come i tecnici di Brackley abbiano capito come risolvere i problemi visti in Bahrain sulla W10 problemi, scarsa velocità e una… doppietta regalata su un piatto d’argento dalla Ferrari. Nonostante il difficile week-end, la Mercedes lascia il Bahrain con il massimo dei punti, sfruttando i guai sorti sulle monoposto di Vettel e Leclerc nel finale del Gran Premio di ...

Formula 1 - la grande maturità di Leclerc : “i problemi capitano - ma abbiamo dimostrato di essere forti” : Il pilota della Ferrari ha mostrato grande maturità nel post gara, mettendo da parte il risultato di oggi e proiettandosi già al prossimo appuntamento Una grande dimostrazione di maturità, che conferma il fatto che Charles Leclerc diventerà davvero un top driver. Il pilota monegasco non si lascia sopraffare dalla delusione nel post Gp del Bahrain, accettando il verdetto della pista e proiettandosi già al prossimo appuntamento, in programma ...

Formula 1 – Red Bull in difficoltà in Bahrain - ma Gasly riesce ad essere ottimista : “abbiamo avuto dei problemi - ma nulla di preoccupante” : Le sensazioni di Pierre Gasly al termine della prima giornata di prove libere sul circuito di Al Sakhir: le parole del francese della Red Bull dopo il 12° posto nelle Fp2 del Gp del Bahrain E’ un Gasly sereno e ottimista, quello che si è presentato alla stampa a termine della prima giornata di prove libere del Gp del Bahrain, secondo appuntamento della stagione 2019 di F1. Il pilota francese della Red Bull ha chiuso le Fp2 lontano ...