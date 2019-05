Elena | 19 anni | partorisce dopo esser stata investita sulle strisce da un' auto pirata | la

Elena Presti in radio con “Los Caminos De La Vida” featuring Gianni Gandi : ALL MUSIC NEWS Elena Presti in radio con “Los Caminos De La Vida” featuring Gianni Gandi “Los Caminos De La Vida” featuring Gianni Gandi è un brano reggaeton/latino, molto energico e pieno di sound, che farà ballare molta gente nelle discoteche, accompagnato da un videoclip con bravi ballerini latini. Il cd è prodotto dalle etichette Giuly Records e Mediterraneos Production. Elena Presti, testimonial del Ministero della salute ...

HElena Christensen scandalosa a 50 anni : "Non puoi presentarti così" - tutto fuori in pubblico : La celebre modella danese, Helena Christensen, in occasione dei festeggiamenti per il compleanno della modella 24enne Gigi Hadid ha sfoggiato un bustino in pizzo molto sexy che poco lascia all'immaginazione. Il mondo della moda non ha apprezzato la mise della top model considerandolo troppo succinto

Enrico Lo Verso sposa Elena dopo 30 anni insieme : Enrico Lo Verso moglie: dopo 30 anni l’attore sposa Elena Fiori d’arancio per Enrico Lo Verso, celebre attore oggi concorrente di Ballando con le Stelle 2019. All’età di 55 anni l’interprete siciliano ha deciso di sposare la compagna storica Elena. I due stanno insieme da trent’anni e hanno un figlio di 26 anni, Giacomo, che […] L'articolo Enrico Lo Verso sposa Elena dopo 30 anni insieme proviene da Gossip e ...