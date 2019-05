‘Droga spacciata per cultura’ | flash mob contro sostanze stupefacenti in libreria

romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Roma – “Drogaper cultura”; “L’erba sbarca in”; “Non mandate in fumo la cultura”; “No alla cultura della droga libera”; “Liberiamo la cultura dalla droga”: Sono gli slogan scelti da Fratelli d’Italia nelmob davanti allaFeltrinelli-Galleria Alberto Sordi in piazza Colonna in protestal’iniziativa della casa editrice Plantasia di regalare un grammo di cannabis light a chi compra, nelle librerie che hanno aderito, i volumi della collana ‘Read&Weed – Grandi Autori in erba’. Almob, organizzato da Maria Teresa Bellucci, capogruppo in commissione Affari sociali alla Camera e responsabile del dipartimento dipendenze di FDI, hanno partecipato il capogruppo del partito a Montecitorio, Francesco Lollobrigida, e Federico Mollicone, capogruppo in ...

