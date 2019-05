Come scegliere i solari per bambini

caffeinamagazine

(Di giovedì 23 maggio 2019) Ci siamo! Ormai manca davvero pochissimo all’inizio dell’estate e,per ogni aspetto che riguarda il tuo piccolo, è importante capire in che modo puoi proteggerlo dai danni causati dai raggi del sole. I raggi UV, infatti, sono pericolosi al mare, in montagna, in piscina e anche in città. In estate quindi, è fondamentale applicare sempre la protezione solare al tuo bambino, anche se state uscendo per una passeggiata al parco. Avrai di certo sentito parlare di fototipo e di, in base ad esso, ci si può orientare nella scelta del solare giusto, o meglio del fattore di protezione ideale per non provocare danni. Questo dato dipende da quanta melanina è presente nella pelle e, di conseguenza, che tipo di reazione può avere la nostra pelle dopo l’esposizione al sole e quale grado di abbronzatura possiamo ottenere. Questo “aiuto” non vale per i...

PE_Italia : ???Il #26maggio in Italia ???? si vota per le #europee2019 Sono 51 milioni gli italiani chiamati alle urne. I seggi so… - Marcozanni86 : ?? ATTENZIONE! ?? Nel video vi spiego come votare per le Elezioni Europee del 26 maggio! Un' attenzioni fondamentale… - capuanogio : ?? Le ultime mosse confermano come #Icardi voglia scegliere in prima persona il prossimo club e in cima alla lista c… -