Caso Mark Caltagirone | Pamela Perricciolo in ospedale

(Di giovedì 23 maggio 2019) La ex rappresentante diPrati, l’agente, è ricoverata al policlinico Gemelli di Roma per abuso di farmaci, come sostiene FanPage. La donna, stando a quanto riporta la nota testata, sarebbe stata presa in carico dall’ambulanza nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 maggio, proprio la sera in cui andava in onda difficile confessione che la sua (ex?) collega presso la Aicos Management ha reso di fronte alle telecamere di Live – Non è la D’Urso, dicendo di aver anche denunciato la collega. Insomma, partendo dall’ormai famigerato, il mistero attorno alle due agenti si fa più fitto ogni giorno di più.ricoverata al policlinico Gemelli per abuso di farmaci Nonostante tutto, riporta sempre FanPage, ad accorrere al capezzale della donna ci sarebbe proprio Eliana che, poche ore prima, aveva ...

