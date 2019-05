L'oroscopo del giorno 24 maggio da Bilancia a Pesci : nuovi amori per gli Acquario : L'oroscopo del giorno venerdì 24 maggio 2019 è pronto a regalare emozioni o saziare curiosità in merito all'amore e al lavoro. In evidenza quest'oggi la quarta giornata della corrente settimana, come al solito messa sotto analisi nei riguardi dei settori relativi all'amore e al lavoro. A soddisfare la nostra curiosità pertanto, oltre all'immancabile e seguitissima classifica con le stelline giornaliere, soprattutto le nuove previsioni dedicate ...

Previsioni astrologiche del 24 maggio : Acquario perplesso - Leone stacanovista : Venerdì 24 maggio troviamo Marte ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro mentre Il Sole e Mercurio transiteranno in Gemelli. Urano e Venere proseguiranno il loro moto in Toro come Plutone e Saturno che rimarranno nei gradi del Capricorno. Nettuno stabile in Pesci e Giove nel Sagittario. La Luna si troverà nel segno dell'Acquario. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Tensioni amorose per l'Ariete Ariete: contrasti ...

L'oroscopo di domani 22 maggio : Bilancia nervosa - Acquario diffidente : Le previsioni astrali di mercoledì, grazie all'incrocio di energie che i pianeti si impegnano ad approfondire, elargiscono benefici a ciascun segno zodiacale. L'oroscopo seguente diventa in questo modo ricco di sorprese. L'oroscopo di mercoledì Ariete: in ambito lavorativo, prendete l'iniziativa aprendovi a una comunicazione redditizia per gli affari. Mercurio agevola il vostro operato e vi spinge a mettere in pratica i vostri progetti, senza ...

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 giugno : Acquario creativo - Cancro innamorato : Durante la settimana dal 10 al 16 giugno 2019, la Luna si sposterà dai gradi della Vergine a quelli del Sagittario, dove transita anche Giove. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno mentre Mercurio, Marte e il Nodo Lunare stazioneranno nel segno del Cancro. Sole e Venere rimarranno stabili in Gemelli, come Nettuno in Pesci e Urano in Toro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro innamorato Ariete: nervosi. Le ...

Oroscopo del giorno 23 maggio - 2ª sestina : la Luna splende nel segno dell'Acquario : L'Oroscopo del giorno giovedì 23 maggio 2019 riparte con il mettere in chiaro la buona Astrologia applicata ai simboli interessanti la seconda metà dello zodiaco. Quindi, previsioni e considerazioni in esclusiva per i nativi in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Iniziamo immediatamente a porre in bella evidenza chi avrà fortuna in amore e nel lavoro questo giovedì e chi invece dovrà, per forza di cose, accontentarsi ...

Oroscopo del 22 maggio : per l'Acquario conflitti sul lavoro - Sagittario stanco : La terza settimana del mese di maggio ha ormai preso il via: quali saranno i disegni degli astri per la giornata di domani? È un momento astrale positivo per la Bilancia sotto tutti i punti di vista, mentre i Pesci e il Sagittario vivranno una giornata decisamente sottotono. Ecco di seguito l’Oroscopo di mercoledì 22 maggio 2019 per tutti i segni dello zodiaco, da Ariete a Pesci, con predizioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Astrologia ...

Oroscopo 20 maggio : problemi per Vergine - Acquario agitato : Inizia una nuova settimana anche per i dodici i segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 20 maggio 2019. Nel dettaglio le novità che porteranno stelle e pianeti. Previsioni 20 maggio 2019 Ariete: giornata importante per le relazioni, meglio concedersi qualche momento di riposo in più. maggiori le occasioni che arriveranno nel lavoro, sfruttate al meglio il momento. Toro: dopo alcune giornate di calo, adesso si attende una fase ...

L'oroscopo fino al 26 maggio : cambiamenti per Gemelli - sorprese per Acquario : L’Oroscopo per il periodo compreso tra lunedì 20 e domenica 26 maggio è pronto a rivelare cosa potrebbe succedere la prossima settimana ai segni zodiacali. Per saperne di più, non resta che leggere le previsioni astrologiche su lavoro e amore per il vostro segno zodiacale. Astrologia e oroscopo settimanale: Ariete, Toro e Gemelli Ariete – Siete molto determinati in campo lavorativo e portate avanti i progetti con successo. Le uscite sono ...

L'oroscopo del giorno 22 maggio : Pesci confuso - Acquario impegnato : Le previsioni degli astri di mercoledì 22 maggio prevedono una grande giornata per il Leone, mentre il Cancro avrà nuova linfa in amore. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Sole è in ottimo aspetto per voi e vi regalerà una giornata abbastanza tranquilla. Se avete qualche problema lavorativo da sistemare questo è il momento più adatto. Toro: Luna e Marte vi porteranno diversi pensieri in ...

Oroscopo 28 maggio : Acquario impegnato - Capricorno arrabbiato : La giornata di martedì 28 maggio sarà lavorativa, e quindi per il Cancro, per la Bilancia e per il Leone non ci sarà nulla di meglio per incrementare la loro autostima e il loro successo. Qualcuno però potrebbe lamentarsi per il troppo lavoro oppure lavorare proprio per distrarsi da propri problemi, come l'Acquario ed i Pesci. Questi in particolare si stanno allontanando da Nettuno, il che li rende più razionali anche se ancora di malumore. ...

L'oroscopo di domani 19 maggio : Cancro dinamico - Acquario indipendente : Gli astri diventano complici della fortuna di ciascun segno zodiacale nelle previsioni astrali di domenica. L'oroscopo approfondisce i sentimenti e le opportunità di ciascun simbolo dello zodiaco, in modo perspicace e risolutivo. Astri e oroscopo di domenica dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'influsso di Venere dal domicilio del Toro, posizionato vicino a voi, si fa ancora sentire e punterete su un approfondimento amoroso che sia più ragionato e ...

Oroscopo giugno - Acquario : energia e cambiamenti lavorativi : Voi nativi del segno dell'Acquario vi sentirete rigenerati nel mese di giugno. Finalmente potrete uscire e godere della compagnia della gente, fare nuove amicizie, ma soprattutto potrete dare libero sfogo alla vostra fantasia sul piano lavorativo. Se maggio vi ha procurato dei malumori che non vi abbandonavano facilmente, giugno sarà esattamente l'opposto: vi donerà grandissime quantità di energie e di intraprendenza di stampo erotico. Amore Se ...

L'oroscopo di domani 17 maggio : Acquario suscettibile - incontri fortunati per Sagittario : L'oroscopo di venerdì approfondisce la fortuna di ciascun simbolo zodiacale puntando l'attenzione sulla sfera sentimentale e l'ambito professionale. Le previsioni astrali fortunate diventano così lo strumento per raggiungere il benessere tanto desiderato. L'oroscopo di venerdì, da Ariete a Vergine Ariete: avvertirete un senso di inadeguatezza che vi fa procedere con cautela in ambito lavorativo, come se i vostri sforzi fossero bloccati ma voi ...