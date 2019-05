Sicilia : sindacati contro piano Anas - 'serve modello specifico per isola' (2) : (AdnKronos) - Secondo Filt, Fit e Uilpa "con il nuovo modello, l’assetto aziendale Anas in Sicilia sarebbe penalizzato in quanto le preesistenti Area compartimentale di Catania e Area autostrade verrebbero ridimensionate a singole aree tecniche di manutenzione ordinaria con semplici presidi di altre

Sicilia : sindacati - 'assessore rispetti impegni e convochi tavolo su ex sportellisti' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "L’assessore regionale alla Famiglia e al Lavoro della Regione Siciliana Antonio Scavone rispetti gli impegni presi il 30 aprile scorso sulla vertenza degli ex sportellisti e ci convochi per definire i percorsi di accompagnamento alla pensione per quei lavoratori che n