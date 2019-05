Non mi lasciare, ti voglio bene! Il dramma della giovane Debora (Di mercoledì 22 maggio 2019) Debora Sciacquatori è la protagonista dell’omicidio di Monterotondo dove ha ucciso, involontariamente, suo padre per difendere la sua famiglia dopo tanti episodi di violenza. Ha pianto disperata la 19enne, raccogliendo l'ultimo respiro del padre morente. L'agonizzare di quel genitore che lei stessa aveva ucciso. Per porre fine ad anni di violenze, dicono i magistrati. A lei, ma questo sembra essere stata la cosa che le importava di meno, alla nonna e soprattutto alla mamma, per la cui difesa Debora aveva appena sferrato quel colpo mortale. A nulla era servito l'ultimo disperato tentativo di salvarlo, quel «papà fermati, non fare più niente». Poi le lacrime e addirittura l'implorazione della sua benevolenza, in uno straziante «papà perdonami, ti voglio bene».



