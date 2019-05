Patto politico per la manovra Bacchettate a Salvini sullo spread

affaritaliani

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, nella relazione all'assemblea annuale, in chiave anti-recessione, chiede "responsabilita' e ragionevolezza" per "costruire insieme un piano triennale - credibile e ambizioso allo stesso tempo - che ci permetta di trattare con i partner europei un aggiustamento graduale, serio e strutturale, affiancato a misure per sostenere la difficile fase congiunturale. Segui su affaritaliani.it

