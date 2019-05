Mario Kart Tour | Personaggi ed altro ancora dalla Closed Beta

gamerbrain

(Di mercoledì 22 maggio 2019) In queste ore Nintendo ha invitato diversi giocatori in USA e Giappone a provare in Anteprima “”, attraverso laAndroid e iOS. Inutile dire che uno o forse più dei partecipanti non hanno esitato a condividere dei dettagli che vi riportiamo a seguire.: Nuovi dettagliLe vetture accelerano automaticamente, il giocatore deve solo sterzare a destra o sinistra Il gioco è giocabile solo in verticale Presente un sistema di monetizzazione e acquisti in-app legati a consumabili, nuovi, barra dell’energia edOgnipuò trasportare un numero differente di oggetti Ogni gara è composta da 2 giri Tra ipresenti nel titolo attualmente vi sono:Luigi Peach Daisy Toad Toadette Rosalina Waluigi Baby Peach Baby Daisy Baby Rosalina Metal ...

