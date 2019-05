“Manovre di Facebook e Google contro le fake news a Bruxelles” Il social network

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Un panel fatto da 39 esperti e voluto da Bruxelles per combattere la disinformazione online in vista delle Europee. Nato a gennaio 2018 e chiuso a marzo dello stesso anno che prodotto solo regole “diluite”. Perché– tra i big del web presenti al tavolo – hanno “ricattato” e sfidato a “braccio di ferro” il gruppo di esperti, col risultato di nuove regole che erano “una schifezza totale”, e una “foglia di fico”. Le dichiarazioni sono state rilasciate sotto anonimato ai giornalisti di Investigate Europe e pubblicate da OpenDemocracy. Secondo le fonti,avevano “alleati potenti al tavolo degli esperti” che hanno scritto il Codice di condotta (EU Code of Practice on Disinformation) per le piattaforme online a settembre 2018 (basato sul report del gruppo uscito a marzo, ndr), ...

