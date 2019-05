Festival di Cannes | Brad Pitt e Leonardo DiCaprio | “È stata la nostra prima volta

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Una dichiarazione d’amore alla moglie israeliana Daniela Pick appena sposata, l’ennesima celebrazione a Sergio Corbucci (“uno dei miei registi preferiti della storia del cinema che ho omaggiato con il mio Django Unchained”), la fascinazione per “il mistero eterno” di Charles Manson (“benché l’abbia studiato a fondo ancora non mi è chiaro come sia riuscito a raggruppare tanti ragazzi al suo credo oscuro”), l’inchino a Roman Polanski (“uno dei più grandi dei nostri tempi”) il cui Rosemary’s Baby è tra i film che più l’hanno influenzato e l’odio per i telefoni cellulari (“preferisco qualunque periodo storico ove non compaiano i cellulari!”). Quentin Tarantino non tradisce il suo personaggio da sempre idolatrato in ogni angolo del pianeta, specie in quellache l’ha sdoganato nella sua “autorialità” attribuendo 25 anni fa la Palma d’oro a Pulp Fiction. Nella conferenza stampa più ...

