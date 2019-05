Dl sicurezza | ancora liti Conte al Colle Giorgetti | «Così non si va avanti»

Svelato un problema di sicurezza di Windows 10 - il rimedio non c’è ancora : Windows 10 è esposto a un cosiddetto exploit “zero-day”, ossia a una falla nella sicurezza per la quale non esiste al momento un rimedio. Si tratta della quinta vulnerabilità di questo tipo dalla fine di agosto ad oggi. L’ha scoperta un ricercatore per la sicurezza noto come SandboxEscaper, rivelando che potrebbe permettere a un utente non autorizzato di ottenere privilegi tali da prendere il controllo completo sui alcuni file, ...

sicurezza bis - Viminale : “Limature finite - testo pronto per ok domani”. Di Maio : “Ancora dubbi - fugarli prima di cdm” : Per il Viminale il testo è pronto e si aspetta solo la convocazione del Consiglio dei ministri, dove verrà esaminato. Per Di Maio, invece, prima di portare il provvedimento nella riunione di governo bisogna prima risolvere i dubbi. Che quindi ci sono ancora. Sul Decreto Sicurezza bis, quindi, la partita è tutta da giocare, con l’ormai consueto botta e risposta tra alleati di governo a movimentarne l’iter burocratico. Da una parte la ...

Il Governo litiga sul dl sicurezza-bis ma non ha ancora attuato il primo : La partita sul decreto sicurezza-bis - ora ai supplementari per le ultime limature al testo - porta con sé un paradosso. Nella corsa pre elettorale al consenso che non permette rinvii il Governo sembra aver dimenticato la fase uno dell’operazione: a sei mesi dalla conversione in legge il primo decreto sicurezza resta ancora inattuato: su 17 decreti previsti solo uno ha visto la luce...

Hacker attaccano siti dell’Ordine degli avvocati. La sicurezza digitale in Italia è ancora vulnerabile : Il collettivo LulzSec_ITA, impegnato negli ultimi giorni a violare i sistemi informatici degli Ordini degli avvocati di Matera, Caltagirone e Piacenza per poi arrivare a bucare 30mila Pec di avvocati romani, rivendica anche un attacco perpetrato ai danni del sito del Garante per la protezione dei dati personali. La notizia è stata prontamente e in parte smentita attraverso un comunicato ufficiale, con il quale il Garante ha precisato come il ...

Auto – Cinture di sicurezza : ecco perché il più vecchio dei sistemi di sicurezza è ancora il più valido : Alla faccia dei dispositivi elettronici più sofisticati le vecchie Cinture di sicurezza restano ancora il sistema più efficace per salvare vite umane in un incidente stradale Per fortuna, oggigiorno gli Automobilisti stanno prendendo sempre più coscienza di fronte al delicato argomento della sicurezza stradale, complice anche l’introduzione di nuove tecnologie di assistenza alla guida capaci di migliorare la sicurezza degli occupanti di un ...

Marsala - ancora morte allo Stagnone. E' emergenza sicurezza per i kiters.Cosa si può fare? : Domenica scorsa lo stagnone di Marsala per l'ennesima volta si è trasformato, purtroppo, in luogo di morte. Una nuova tragedia del kitesurf ha coinvolto un uomo di nazionalità tedesca di 65 anni, che ...

La sentenza di Bologna è solo l'inizio. La bomba del decreto sicurezza deve ancora esplodere : Dopo l’ordinanza del tribunale di Firenze, ecco quella del tribunale di Bologna: il divieto di registrazione dei richiedenti asilo all’anagrafe, uno dei tasselli più contestati del decreto Sicurezza, è stato smontato ancora una volta, suscitando tutta l’irritazione di Matteo Salvini. “Una sentenza v

sicurezza sul lavoro : ancora troppi tumori tra le malattie professionali : «Apnea» di Roberto Dordit (2005)«Il responsabile delle risorse umane» di Eran Riklis (2010)«Thyssenkrupp blues» di Pietro Balla e Monica Repetto (2008)«Veleno» di Diego Olivares (2017)«Vivere e morire di lavoro» di Daniele Segre (2008)Sono ancora troppe le morti sul lavoro: secondo l’indagine dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del lavoro gli incidenti sono aumentati. La maglia nera per il numero assoluto di malattie ...