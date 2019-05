Baldo è la nuova avventura dello studio italiano NAps Team ispirata a Zelda e allo Studio

eurogamer

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Loha annunciato il suo nuovo progetto intitolato. Di che titolo si tratta? Ebbene, si tratta di un'stile visivoGhibli e a, il tutto condito da una grafica in cel shading.è previsto in uscita su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e IGN ci ha fornito uno sguardo al gioco pubblicando un nuovo gameplay trailer, visibile qui sotto, che mostra i personaggi e i suggestivi paesaggi.A quanto pare, nel titolo vestiremo i panni die avremo la possibilità di esplorare vasti ambienti, risolvere puzzle e affrontare boss.Leggi altro...

