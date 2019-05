Antitrust | Sky può acquisire R2 ramo Mediaset Premium | ma col divieto di esclusive web

Decisione Antitrust su Sky - l’Unione Consumatori : «Vigileremo sui prezzi» : La cessione della piattaforma R2 di Mediaset a Sky non dovrà avere alcuna ripercussione negativa sugli utenti delle pay-tv, perché se si verificheranno aumenti delle tariffe, modifiche delle condizioni a svantaggio dei Consumatori o riduzioni dei servizi, scatteranno i ricorsi del Codacons. Lo afferma il Codancos commentando il via libera condizionato dell’Antitrust al passaggio, già […] L'articolo Decisione Antitrust su Sky, ...

Sky fa ricorso contro l'Antitrust : «Noi svantaggiati rispetto a internet» : Sky farà ricorso nelle sedi competenti contro la delibera con cui l'Antitrust ha condizionato le intese raggiunte con Mediaset sulla piattaforma digitale terrestre, limitando inoltre la possibilità per Sky di acquistare esclusive su internet. È quanto si legge in una nota del broadcaster Usa. "Siamo sorpresi che l'Autorità abbia deciso di imporre dei 'rimedi' visto

L'Antitrust limita Sky : niente esclusive su internet per tre anni : L'Antitrust ha dato il via libera condizionato alla cessione della piattaforma R2 di Mediaset a Sky, saltata poi lo scorso 12 aprile. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che "l'operazione ha generato evidenti effetti anticoncorrenziali". Tuttavia, secondo l'Autorità, "le condizioni concorrenziali precedenti alla concentrazione non sono state ripristinate a seguito della

Antitrust : sì condizionato a Sky/R2 : 9.38 L'Antitrust ha dato il via libera condizionato alla cessione della piattaforma R2 di Mediaset a Sky, saltata lo scorso 12 aprile. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che "l'operazione ha generato evidenti effetti anticoncorrenziali". Tuttavia, secondo l'Autorità, "le condizioni concorrenziali precedenti alla concentrazione non sono state ripristinate a seguito della restituzione di parte della società R2 al gruppo Mediaset".

Sky - respinto il ricorso contro la multa dell'Antitrust : Notizie negative in casa Sky: non ci sarà infatti nessuna sospensione per la maximulta da complessivi 7 milioni di euro inflitta nel febbraio scorso dall'Antitrust a Sky Italia per mancate informazioni che sarebbero state fornite sul contenuto del pacchetto Calcio per la stagione 2018-2019. A rendere nota la decisione è il Tar del Lazio con