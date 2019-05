Zoey, morta a 3 anni intrappolata nell’auto in fiamme del papà: l’uomo accusato di omicidio

All’inizio di maggio, in una strada del quartiere del Queens a New York, una bambina di soli tre anni – la piccola Zoey Pereira – è morta nell’auto in fiamme del padre. La bimba si trovava sui sedili posteriori dell'Audi A6 del papà Martin quando il veicolo ha improvvisamente preso fuoco: la piccola era rimasta intrappolata mentre il padre, 39 anni, era stato ritrovato ferito dalle forze dell'ordine nelle vicinanze della tragedia. Zoey era ancora viva quando i pompieri l’hanno liberata dall’auto in fiamme, ma poi è morta poco dopo in ospedale. La polizia ha subito ipotizzato un ruolo nella tragedia del padre – che ha riportato ustioni su gran parte del corpo – soprattutto a causa delle dichiarazioni della mamma della bambina, che aveva detto che tra i due era in corso una battaglia per la custodia della minore. “Prima che venissi a sapere che mia figlia era morta, lui mi ha mandato un messaggio dicendomi che non l'avrei mai più rivista. Credevo potesse fare del male a me, ma mai alla bambina”, aveva detto la donna subito dopo la tragedia.

(Di martedì 21 maggio 2019) Il 5 maggio scorso a New York una bambina di 3indel padre, il 39enne Martin Pereira., che è ancora ricoverato in ospedale per le gravi ustioni riportate nella tragedia, è statodi omicidio: avrebbe ucciso la figlia forse per vendetta nei confronti dell'ex compagna.