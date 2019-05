Scoperti due nuovi batteri nell’intestino appartenenti al genere | “Bifidobacterium”

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) La scoperta di questiintestinali alza l’asticella della comprensione di questi microrganismi, che finora sono sfuggiti ad ogni tentativo di isolamento svolto dalla microbiologia classica. Lo studio è stato realizzato dall’Università di Parma e pubblicato su “Genome Biology” ha rivolto l’attenzione alla caratterizzazione delle comunità microbiche che vivono nell’intestino dei mammiferi e che sono finora rimaste sconosciute,ed è stato coordinato da Marco Ventura del Laboratorio di Probiogenomica dell’ateneo. La ricerca ha permesso di identificare per la prima volta l’esistenza di duemicrorganismi,alBifidobacterium, nell’ecosistema intestinale di alcune specie di mammifero. Grazie all’impiego di un approccio di tipo omico basato sia sull’utilizzo di tecniche metagenomiche che di ...

