Pensioni | sarà un giugno amaro | scattano i tagli e il conguaglio

Inps - il mese di giugno sarà più amaro : arriva il conguaglio e il taglio alle Pensioni d'oro : Il sindacato dei pensionati della Cgil attacca: "Il governo ci beffa e si riprende 100 milioni di euro dopo le europee".

Pensioni d’oro 2019 : ecco come saranno ridotte. Guida - importi e calcolo : Detto fatto: il taglio Pensioni d’oro è diventato realtà e colpirà da giugno migliaia di pensionati italiani con assegni alti. È frutto della norma era inserita nella Legge di Bilancio 2019, che prevede il prelievo forzato sulle Pensioni considerate alte. ecco quindi che arrivano dall’Inps le istruzioni su come questo taglio avverrà. L’Istituto lo ha comunicato con una circolare, che specifica le modalità, i tempi, il calcolo e le ...

Pensioni - a giugno scattano i tagli (ma la stangata sarà per pochi) : Al via il prossimo mese il "prelievo di solidarietà" per chi percepisce più di 100mila euro. La platea però è ridotta (solo...

Pensioni - Quota 41 - Durigon afferma : 'Sarà il prossimo obiettivo' : Nonostante le proteste da parte delle organizzazioni sindacali sulla famigerata Quota 100, il sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon ribadisce che il sistema delle quote sta avendo un andamento piuttosto positivo con oltre 100 mila istanze di prepensionamento presentate. Per i sindacati, invece, la misura fortemente voluta dalla Lega si è rivelata un mezzo flop in quanto solo 128 mila lavoratori avranno la possibilità di ...

Lavoro e Pensioni - saranno spesi 133 miliardi in più in tre anni : Mettendo insieme i due provvedimenti, «quota 100» e «reddito di cittadinanza», l'impatto resta moderatamente positivo sul Pil (+ 0,2% nel 2019 e + 0,4 nel 2020), ma negativo sull'occupazione (- 0,2% in entrambi gli anni). E questo nonostante nel Def si legga che «per il triennio 2019-21 risultano maggiori spese complessive per circa 133 miliardi. In particolare si segnalano gli oneri per le due misure più ...

Pensioni : Quota 100 - il debito implicito sarà di 30 miliardi : Ancora critiche per la cosiddetta Quota 100 fortemente sbandierata dalla Lega ed entrata in vigore alcuni mesi fa. Se da un lato il famigerato sistema delle quote garantirebbe una copertura previdenziale a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi, dall'altro potrebbe causare un aumento del debito implicito fino a toccare i 30 miliardi di euro. Per Calenda la Quota 100 va cancellata A sostenerlo è ...

Pensioni : Quota 41 - Salvini non si ferma - la prossima misura sarà per i precoci : Non si fa attendere molto il vicepresidente del Consiglio e segretario federale della Lega Matteo Salvini: dopo l'approvazione del meccanismo della Quota 100, infatti, sembra pronto a rilanciare il sistema della Quota 41 al fine di risolvere definitivamente il nodo riguardante i lavoratori precoci. È scontro fra Di Maio e Salvini sulla flat-tax Tra gli obiettivi, anche la cosiddetta flat-tax per le famiglie; una proposta sulla quale il ...