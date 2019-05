Oggi Yara avrebbe compiuto 22 anni. E invece è ancora lì a fissarci con il suo apparecchio (Di martedì 21 maggio 2019) Sarebbe una anonima ragazza di 22 anni se la storia non l'avesse consegnata all'immortalità con un delitto che brucia sulla pelle della società come una ferita aperta. Oggi Yara Gambirasio avrebbe compiuto 22 anni e sarebbe in qualche posto a festeggiare, invece è ancora lì che ci fissa con il suo apparecchio ai denti, a ricordarci che lei, purtroppo, non crescerà mai.



