Milano Liti fiscali | sul sito del Comune i moduli per la definizione agevolata

Milano - il racconto dell’uomo travestito da Zorro : “Saliti in maniera acrobatica - la polizia ci ha cercati per un’ora” : “Siamo saliti e siamo entrati in maniera acrobatica. La polizia ci ha cercati per un’ora, poi ci ha fatto uscire”. A parlare è Riccardo Germani, diventato celebre per un giorno per essersi travestito da Zorro e aver esposto in piazza Duomo, mentre sul palco si altenravano esponenti della Lega e alleati in Europa di Matteo Salvini, lo striscione “Restiamo umani”. Diritti | Di F. ...

Milano - ancora corruzione : indagato Marco Bonometti presidente di Confindustria Lombardia per finanziamento illecito a un politico : Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulle tangenti in Lombardia. Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia e presidente dell'azienda Officine Meccaniche Rezzatesi con sede nel...

Tangenti Milano - i video di Caianiello : il ras di Forza Italia dal barbiere per parlare di politica : Nino Caianiello, indicato come uno dei principali referenti di un sistema corruttivo teso ad influenzare le decisioni della politica e governare le scelte delle aziende pubbliche, era uno dei personaggi più influenti di Forza Italia, in provincia di Varese e non solo. Una fitta rete di amicizie, alimentate anche attraverso la grancassa dell’associazione Agorà – liberi e forti, riferimento della sua corrente politica. Una vetrina in ...

Tangenti Milano : M5s - "Fontana ha responsabilità politiche" : "Fontana ha la responsabilità politica diretta della nomina dei suoi collaboratori. Stiamo valutando quanto sta emergendo e il presidente ha il dovere di fare totale chiarezza. Il primo anno di legislatura regionale è stato disastroso, ora queste vicende giudiziarie gettano altre ombre su tutta l'attività della giunta regionale e riportano la Lombardia nel fango e agli scandali di Formigoni e alle inchieste sulla sanità di Maroni". A dirlo ...

Tangenti Milano - l’imprenditore e il finanziamento ai politici : “Ho seminato tanto. A tutti ho dato da mangiare” : La chiamava la “semina” ma il grano, la frutta e qualsiasi tipo di ortaggio c’entravano ben poco. Per Daniele D’Alfonso i semi erano le mazzette usate per finanziare i politici. Almeno secondo la ricostruzione dell’ultima inchiesta della procura di Milano, che ha portato all’arresto di 28 persone. Sotto indagine sono finiti più di novanta tra politici, imprenditori, burocrati e manager pubblici. Le accuse sono ...

Tangenti Milano - la cena d’affari con i politici nella discoteca dove la ‘ndrangheta beveva a sbafo : “Madonna faccio una figura della Madonna… c’ho mezza Forza Italia cazzo stasera… Tutti quelli di Varese… Tutti i numeri uno di Forza Italia di Varese son lì figa… Faccio una figura faccio… Se va bene stasera Emi… minchia… sei il mio Maradona cazzo…”. E’ incontenibile l’eccitazione dell’imprenditore dei rifiuti Daniele D’Alfonso, titolare della Ecol-Service srl, ...

Tangenti a Milano - Greco : “Politica e imprenditoria colluse con cosche mafiose. Peggioramento con campagna elettorale” : “Da tempo in Lombardia politica e imprenditoria locale sono colluse con le cosche del territorio ed è accaduto anche in questo caso”. Il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, commenta con queste parole l’operazione che ha coinvolto 95 persone tra la Lombardia e il Piemonte. “È stata contestata l’aggravante mafiosa – spiega il capo della Dda di Milano, Alessandra Dolci – perché attraverso l’imprenditore D’Alfonso, la ...

Antimafia : maxi operazione tra Milano e Varese - arrestati anche politici ed imprenditori : Imponente operazione Antimafia in Lombardia, tra le province di Varese e Milano. In queste ore, la Guardia di finanza di Varese e gli uomini dell'Arma di Monza stanno eseguendo le ordinanze di custodia cautelare (per ora 43) firmate dal gip Raffaella Massacrino nell'ambito di un'importante inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale Antimafia (DDA) di Milano. Tra gli arrestati, anche nomi di spicco della politica e dell'imprenditoria come ...

Tangenti - 43 ordinanze a Milano : arrestati politici e imprenditori : I carabinieri di Monza e la guardia di finanza di Varese stanno eseguendo in Lombardia e Piemonte 43 ordinanze di custodia cautelare di cui 12 in carcere, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dda milanese su due gruppi criminali operativi tra Milano e Varese costituiti da esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall’aver ...

