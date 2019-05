L’Inter si gioca la Champions | in 60 000 contro l’Empoli

Maicol Lentini non ce l’ha fatta : L’Inter piange la scomparsa dell’ex giocatore delle giovanili : L’Inter piange Maicol Lentini: l’ex giocatore delle giovanili scomparso a 15 anni a causa di una brutta malattia che lo aveva costretto a lasciare il calcio Non ce l’ha fatta Maicol Lentini, ex giocatore del vivaio dell’Inter, che da tempo lottava contro una malattia che nel 2017 l’aveva costretto a lasciare il settore giovanile del club nerazzurro. Il ragazzo, 15 anni, è stato colpito da un malore mentre si ...

CorSport : Formazione tipo contro L’Inter. Giocano Milik e Mertens - difficile il recupero di Insigne : Molte certezze questa settimana, secondo il Corriere dello Sport, per la Formazione che metterà in campo domenica Ancelotti contro l’Inter Per l’ultima partita al San Paolo della stagione restano ancora indisponibili ancora Insigne e Maksimovic che continuano ad allenarsi a parte. Almeno di sorprendenti recuperi dell’attaccante napoletano, dovrebbe saltare la partita che potrebbe essere l’ultima in casa per lui dal ...

Cancelo ringrazia e fa infuriare L’Inter : “trampolino che mi ha permesso di giocare alla Juve” : Joao Cancelo è al suo secondo anno di militanza in Italia, il primo in nerazzurro con l’Inter, quest’ultimo con la Juventus Joao Cancelo è stato uno degli artefici dello scudetto bianconero in questa stagione. L’esterno portoghese ha convinto i tifosi, un po’ meno Allegri che lo ha snobbato nella gara più importante della stagione preferendogli De Sciglio, quella contro l’Ajax al ritorno. Cancelo ha parlato ...

Juventus - Lukaku nella lista di mercato : c’è L’Interesse del giocatore : Juventus Lukaku – Non si ferma il mercato della Juventus. Dopo la suggestione Marcelo, confermata anche dall’agente di Tagliafico (in direzione Real Madrid, ndr), la lista di Paratici si allarga ancora di più. Questa volta il nome è quello di Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United. Secondo quanto riferito dai media inglesi, l’attaccante belga vorrebbe […] L'articolo Juventus, Lukaku nella lista di mercato: ...

Wanda Nara : «A Mauro hanno tolto la fascia - il rigore - ma non la felicità di giocare nelL’Inter» : Dopo il rientro in squadra di Icardi, il rigore di ieri concesso alla formazione milanese e tirato da Perisic ha riaperto la discussione. Wanda Nara, moglie ed agente dell’attaccante dell’Inter, è tornata a parlare e ha commentato negli studi di Tiki Taka, mettendo l’accento sull’entusiasmo con cui Mauro ha esultato con la squadra ad ogni rete. Sul rigore ha precisato che è Icardi il rigorista dell’Inter, ma ...

Mauro Icardi lascerà L’Inter : andrà a giocare nel Napoli : L’argentino è ad un passo dalla decisione definitiva. Mauro Icardi lascerà l’Inter la prossima estate. Sul centravanti a sorpresa ci

Icardi è tornato a giocare per L’Inter : Dopo due mesi di assenza ha anche segnato il decimo gol stagionale, ma il suo caso non è ancora chiuso

Spalletti-Icardi - qualcosa di personale : per L’Inter è “umiliante” anche giocare con Vecino centravanti : “Lui deve star fuori, devono giocare gli altri per come si è comportato. Mediare per fargli indossare la maglia dell’Inter è una cosa umiliante”. Adesso è tutto chiaro: il caso Icardi-Inter è diventato il caso Icardi-Spalletti. Proprio quando la telenovela sembrava conclusa, il tecnico nerazzurro la riaccende con un’esclusione clamorosa, una sconfitta pesantissima e dichiarazioni velenose che qualcuno potrebbe interpretare anche nei confronti ...

Schulz : “Sogno di giocare nelL’Inter” : Nico Schulz, classe 1995, è l’uomo del giorno del calcio tedesco, dopo avere risolto in extremis la partita contro l’Olanda. Parlando a t-online.de, ha detto che sogna un futuro in un grande club, magari anche in Italia: “Ci sono tante squadre straordinarie che partecipano alla Champions League ogni anno. giocare a certi livelli per me è ancora un sogno: ho sempre tifato per l’Inter e un giorno mi piacerebbe vestire ...