L’app Microsoft Your Phone ora supporta la sincronizzazione di messaggi | foto e notifiche

(Di martedì 21 maggio 2019) Quando laè stata rilasciata gli utenti sono rimasti delusi dal fatto che funzionava solo quando entrambi i dispositivi erano connessi alla stessa rete Wi-Fi.ha riconosciuto la mancanza e si è subito attivata per aggiungere il supporto per latramite dati mobili, che è stato annunciato in un tweet di Roberto Bojorquez diper la versione 3.8.4 dell'applicazione. L'articolo L’apporaladivia dati mobili proviene da TuttoAndroid.

