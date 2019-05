Incendio a Mirandola | in fiamme comando della polizia municipale

Mirandola - il nordafricano che ha appiccato l'Incendio era irregolare : dov'era poco prima del rogo : Non doveva essere in Italia il giovane nordafricano che questa notte ha dato fuoco al comando della Polizia municipale di Mirandola, nel Modenese, per il quale sono morte due persone e almeno venti sono rimaste intossicate. A confermarlo è stato anche il sindaco della città, Marino Benatti, secondo

Modena - esplosione dopo Incendio doloso negli uffici della polizia di Mirandola : due morti. Fermato presunto autore : Un incendio di origine dolosa, poi l’esplosione e due persone morte, cinque ferite e una ventina di intossicati. Gli uffici della polizia locale di Mirandola, nel Modenese, sono state dati alle fiamme intorno alle due di notte. Si trovano al piano terra di una palazzina, che al piano superiore è occupata da alcune abitazioni. In una di queste le fiamme hanno provocato un’esplosione e la morte di due persone. Si tratta di un’anziana ...

Due morti in un Incendio doloso nella sede della polizia di Mirandola. Un giovane arrestato : Due morti, due feriti gravi e 17 intossicati. È il bilancio di un incendio che si è sviluppato la notte scorsa nella sede della polizia locale di Mirandola, nel Modenese. L’incendio ha provocato un’esplosione che ha coinvolto un appartamento adiacente, al primo piano, dove sono morte le due persone, una signora anziana di 84 anni e la sua badante 74enne, mentre il marito sarebbe in condizioni critiche per il fumo ...