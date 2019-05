Video Paganese Bisceglie | 2-1 | | highlights | Scalzone non basta | playout Serie C

Diretta/ Paganese Virtus Francavilla - risultato 1-1 - streaming Video e tv : Cesaretti! : Diretta Paganese Virtus Francavilla streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del girone C di Serie C.

Diretta Paganese Virtus Francavilla/ Streaming Video e tv : le formazioni - Serie C - : Diretta Paganese Virtus Francavilla Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del girone C di Serie C.

Video/ Paganese Casertana - 2-2 - : highlights e gol del match - Serie C - 32giornata - : Video Paganese Casertana, risultato finale 2-2,: al Torre le due squadre si spartiscono la posta in palio nella 32giornata di Serie C girone C.

Diretta Paganese Casertana/ Streaming Video e tv : Castaldo ha ritrovato il gol : Diretta Paganese Casertana Streaming video e tv: orario, probabili formazioni, quote e risultato live della partita di Serie C, 32giornata girone C.