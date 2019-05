TelevideoRai101 : Sardegna, uccisi due allevatori 80enni - PARCELConsorzio : 'Sports,Tourism & local news' in Rome Countryside: Giallo in Sardegna, trovati uccisi due allevatori - NewsMondo1 : Giallo in Sardegna, trovati uccisi due allevatori -

Duplice omicidio nelle campagne di Ruinas (Oristano). Le vittime sono due uomini: un ex dirigente della squadra locale di calcio e l'altro in passato aveva gestito un piccolo 'market' nel paese. Entrambi ottantenni. Avevano un passato da emigrati fuori dalla, poi tornati a Ruinas per dedicarsi alla pastorizia e avevano alcuni capi di bestiame in comune. I corpi erano nella zona di Baralla, nei terreni di loro proprietà, tra Ruinas e Allai. Sarebbero staticon armi da fuoco. Forse una vecchia faida.(Di lunedì 20 maggio 2019)