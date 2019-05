MotoGP | Motomondiale 2019 | Ducati e un vantaggio tecnico smarrito Così Marquez fa la

MotoGP – Dalle chance di Valentino Rossi alle gomme - Agostini tra analisi ed un velo di ‘polemica’ : “il Motomondiale non dovrebbe essere così” : La sincerità di Giacomo Agostini: dal favorito alla competitività di Valentino Rossi, l’ex campione senza peli sulla lingua sulla questione ‘gomme’ E’ iniziato il weekend di gara di Jerez de la Frontera: i piloti della classe regina sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere del primo Gp europeo della stagione, che regalerà sicuramente tante sorprese e puro spettacolo. Marquez andrà a caccia del ...

MotoGP - Gp Jerez : Il Motomondiale arriva in Europa. Date - Orari e Info : Ad Austin il Campione del Mondo in carica era partito con tutti i favori, sul tracciato texano non aveva mai perso, ma il motociclismo non è uno sport così scontato così quando il #93 sembrava aver ...