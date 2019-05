Morto Roberto Contento | segretario generale FISI dal 1992 al 2001 e capo missione in

oasport

(Di lunedì 20 maggio 2019) Gli sport invernali piangono la scomparsa didelladalal, all’età di 72 anni., nativo di Treviso, fin dalla fine degli Anni ’60 ha abbracciato la carriera di dirigente sportivo, e in particolare di presidente del CONI provinciale di Treviso, arrivando poi a ricoprire il ruolo didel Veneto nel periodo 1972-1984 e in seguito cariche dirigenziali al Nord Italia. Fu direttore della Scuola dello Sport tra il 1988 e il 1991, e poiper quattro Olimpiadi Invernali consecutive da Albertvillea Salt Lake City 2002. Nel 1991 fu nominato Cavaliere della Repubblica per meriti sportivi. E’ stato anche docente all’Università dell’Aquila per 18 anni, dal 1988 al 2006. Proprio nell’anno dei Giochi di Torino è diventato componente del Comitato Alta Sorveglianza e Garanzia ...

