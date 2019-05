Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Momenti di paura ieri mattina, domenica 19 maggio, a, precisamente inSant'Oronzo, dove un gruppo di persone ha improvvisamente assaltato un, dove si trovavano alcuni esponenti cittadini del Carroccio, tra cui anche il coordinatore locale, Mario Spagnolo. Al momento ancora non sono noti con precisione i motivi che hanno portato tale gruppo di persone, composto da almeno sei individui (altre fonti parlano di una decina), ad agire in questa maniera nei confronti dei leghistisi. Sta di fatto che il clima in città, come riporta anche la testata giornalistica locale onlinePrima, è abbastanza teso. Nel parapiglia sarebbe anche rimastalievemente unadi 17 anni, che in quel momento si trovava con il padre presso lo stand preso di mira dai malintenzionati. L'aggressione Ieri mattina sembrava una domenica come tante altre, e ormai in ...

nocensura : Lecce, assalto ad un gazebo della Lega in piazza, ferita una ragazza: ecco cosa è accaduto - StefanoMk : RT @DomenicaSisto: Lecce - assalto al gazebo della lega! un antagonista di sx da un pugno in faccia ad una ragazza diciassettenne ?? - zazoomnews : Assalto al gazebo della Lega a Lecce: in 8 identificati dalla Digos. Legati ai centri sociali - #Assalto #gazebo… -