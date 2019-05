Le funzioni di Samsung Galaxy Watch Active stanno arrivando sui vecchi smartwatch con

tuttoandroid

(Di lunedì 20 maggio 2019) LaOne UI diè in fase di roll out per i modelli precedenti comeGear Sport,e Gear Sport, con tutte le nuovea corredo. L'articolo Ledisuismartcon l’aggiornamento allaOne UI proviene da TuttoAndroid.

Graz_Garavatti : @TuttoAndroid Samsung sui propri terminali prima che aumentare la capacità delle batterie farebbe bene a ridurre il… - Tecno__Android : - AppleNews_it : RT @NewsFromSamsung: #Anche gli smartphone di fascia bassa di Samsung avranno funzioni crypto e blockchain - Cointelegraph Italia https://t… -