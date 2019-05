Il fidanzato di Francesca De André chiede una pausa di riflessione

Grande Fratello : Francesca De André e il tradimento del fidanzato Giorgio - nuove testimonianze : Tambellini nuovamente paparazzato in compagnia di una mora, questa volta gli atteggiamenti sono inequivocabili.

Manila Gorio e Francesca Giuliano - dopo le botte in strada la lite su Instagram : «Giù le mani dal mio fidanzato» : manila Gorio e Francesca Giuliano, la trans e la maggiorata. dopo le botte in strada la lite prosegue a colpi di post su Instagram: «Giù le mani dal mio fidanzato». Non si ferma il botta e risposta tra manila Gorio e Francesca Giuliano. Prima lo scontro in tv a Pomeriggio 5, poi il tentativo di pace in strada culminato con schiaffi e capelli tirati sotto gli occhi dei passanti e infine la lite social. «Giù le mani dal mio fidanzato Chando Erik ...

GF16 - Francesca De Andrè : "Io e Gennaro siamo ancora più vicini dopo che lui ha incontrato il mio fidanzato" : L'argomento della settimana sembra ancora una volta lo stesso: il rapporto tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. dopo il confronto a tre avvenuto lunedì in puntata, che ha visto coinvolti non soltanto i due coinquilini in casa ma anche il fidanzato di Francesca, Giorgio Tambellini, tra le mura del Grande Fratello non si parla d'altro, e ad esserne anzitutto coinvolti sono proprio i due protagonisti della vicenda, Gennaro e Francesca, che con ...

Fabrizia De André boccia il fidanzato di Francesca : “Mai approvato” : A Fabrizia De André non piace il fidanzato di Francesca De André Fabrizia De André non approva Giorgio, il fidanzato della sorella minore Francesca. La figlia di Cristiano De André non ha commentato benevolmente l’ingresso del ragazzo al Grande Fratello 16. Un confronto, quello tra Francesca, Giorgio e Gennaro Lillio, che non è piaciuto al […] L'articolo Fabrizia De André boccia il fidanzato di Francesca: “Mai approvato” ...

